سناتور ارشد روس: مقاومت ایرانیان، آمریکا و اسرائیل را غافلگیر کرد

نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت: مقاومت ایرانیان در مواجهه با تجاوز نظامی آمریکا و (رژیم) اسرائیل، هم واشنگتن و هم تل‌آویو را به صورت کامل غافلگیر کرد.

جوان آنلاین: کنستانتین کاساچف در گفت وگو با خبرگزاری تاس افزود: رویکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در قبال ایران تا حد زیادی ناشی از نوعی «سرمستی» بود که او پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در ماه ژانویه، احساس می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، رخدادها مسیر کاملاً متفاوتی را در پیش گرفتند، زیرا حکومت ایران و مردم این کشور برای دفاع از حاکمیت، عزت و منافع ملی خود، به شیوه‌ای کاملاً متفاوت ایستادگی کردند.

کاساچف اظهار کرد: قصد ندارم میان این کشورها یا رهبرانشان مقایسه‌ای انجام دهم، اما چگونگی روند این رویدادها تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند؛ اطمینان دارم که این مسأله هم برای ایالات متحده و هم برای (رژیم) اسرائیل یک غافلگیری کامل بود.

این سناتور ارشد روس، گفت: این مناقشه هیچ راه‌حل نظامی ندارد، به‌ویژه با توجه به وضعیت کنونی جامعه ایران که در مواجهه با از دست دادن رهبران خود و افزایش تهدیدهای خارجی، کاملاً منسجم و یکپارچه شده است.