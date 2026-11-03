منابع نظامی به پیشروی نیروهای مسلح یمن و نزدیک شدن آنها به شهر عدن و به دست گرفتن کنترل بلندی های راهبردی المقاطره اشاره کردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی گزارش داد که نیروهای یمن به حدود ۸۰ کیلومتری عدن رسیده اند. این نزدیک ترین پیشروی آنها به شهر عدن از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی حدود سه روز قبل حمله به مواضع دشمن را در منطقه کوهستانی المقاطره آغاز کردند و به گفته منابع نظامی، کنترل این منطقه را به دست گرفتند.

این منطقه بر جاده اصلی تعز-عدن مشرف است و مسیر مهمی به شمار می رود که مناطق تحت کنترل را به شهر تعز متصل می کند. عناصر دشمن نیز پس از عقب نشینی از المقاطره، به سمت طور الباحه رفتند.

منابع نظامی به رویترز اعلام کردند که این پیشروی به نیروهای یمنی امکان می دهد عناصر دشمن را در امتداد رشته کوه های مشرف به تنگه باب المندب از ۲ طرف تحت فشار قرار دهند. این ارتفاعات از نظر کنترل مسیرهای زمینی و موقعیت های نظامی اهمیت دارند.