جوان آنلاین: آمار جدید منتشر شده از سوی وزارت دادگستری فرانسه نشان می ‌دهد بحران ازدحام در زندان‌ های این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است.

بر اساس این گزارش، در ابتدای اکتبر گذشته شمار زندانیان در فرانسه به ۹۰ هزار و ۹۳۷ نفر رسید. این در حالی است که ظرفیت زندان ‌ها تنها گنجایش ۶۳ هزار و ۴۵۲ نفر را داشت. میانگین اشغال زندان ‌ها در فرانسه به ۱۴۳.۳ درصد افزایش یافت و حدود ۸ هزار و ۹۵۹ زندانی ناچار هستند روی زمین بخوابند زیرا تخت ها پر شده اند. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۵۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین گزارش شده که وضعیت در برخی زندان‌های فرانسه وخیم ‌تر بوده به طوری که شمار زندانیان بیش از دو برابر ظرفیت رسمی زندان ثبت شده است. این بحران تنها به کمبود تخت محدود نمی ‌شود. نهادهای اروپایی و سازمان ملل طی سال‌ های گذشته درباره ازدحام، شرایط غیر بهداشتی، خشونت و نقض حقوق زندانیان در فرانسه هشدار دادند.

ارقام منتشر شده از موج اعتراضات اخیر فرانسه نشان می ‌دهد شمار بازداشت ‌ها و افراد تحت بازداشت پلیس از ۱۲ هزار نفر فراتر رفته است.