کد خبر: 1388222
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: با اختلاف زیادی در انتخابات کنگره پیروز می‌شویم

ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت حضور هواداران پای صندوق‌های رأی، حزب جمهوری‌خواه با اختلاف زیادی در انتخابات میاندوره‌ای کنگره پیروز خواهد شد.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز، از هوادارانش خواست در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای جمهوری‌خواه رأی دهند.

وی از هواداران خود خواست تصور کنند که نام او نیز در برگه رأی قرار دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات می‌تواند بر عملکرد دولت او تأثیر بگذارد، افزود: «به‌نوعی واقعاً هم همین‌طور است؛ زیرا اگر جمهوری‌خواهان شکست بخورند، دستاوردهای من ممکن است از بین برود.»

ترامپ در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت حامیان حزب جمهوری‌خواه اظهار داشت: «اگر هواداران ما رأی بدهند، با اختلاف زیادی پیروز می‌شویم.»

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود. در این انتخابات تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنای آمریکا به رأی گذاشته می‌شود. نتیجه انتخابات می‌تواند ترکیب کنگره و در نتیجه امکان پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری دولت ترامپ را تحت تأثیر قرار دهد.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

توهم دانایی پسینی!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار