جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز، از هوادارانش خواست در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای جمهوری‌خواه رأی دهند.

وی از هواداران خود خواست تصور کنند که نام او نیز در برگه رأی قرار دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات می‌تواند بر عملکرد دولت او تأثیر بگذارد، افزود: «به‌نوعی واقعاً هم همین‌طور است؛ زیرا اگر جمهوری‌خواهان شکست بخورند، دستاوردهای من ممکن است از بین برود.»

ترامپ در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت حامیان حزب جمهوری‌خواه اظهار داشت: «اگر هواداران ما رأی بدهند، با اختلاف زیادی پیروز می‌شویم.»

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود. در این انتخابات تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنای آمریکا به رأی گذاشته می‌شود. نتیجه انتخابات می‌تواند ترکیب کنگره و در نتیجه امکان پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری دولت ترامپ را تحت تأثیر قرار دهد.