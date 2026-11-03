جوان آنلاین: یوسی کوهن رئیس سابق سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در یک نشست بین المللی گفت که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به اندازه کافی پخته نیست و سپس با مزاح تاکید کرد: این حرف را از قول من نقل نکنید.

این موضع گیری رئیس سابق موساد علیه بن سلمان در حالی مطرح می شود که پیشتر گزارشاتی در خصوص همکاری های اطلاعاتی و نظامی میان ریاض و تل آویو منتشر شده بود.

وی در خصوص لفاظی های همیشگی مقامات صهیونیست علیه ایران نیز گفت که هرگز باور نداشته است که بتوان نظام حاکم را از خارج سرنگون کرد.

کوهن به حمایت از آشوب طلبان در داخل ایران نیز اشاره کرد.

وی در عین حال اعتراف کرد که ایران همچنان به توسعه توانمندی های خود ادامه می دهد.