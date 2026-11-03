جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در جریان تجاوزات دشمن سعودی علیه این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۷۶ تن شهید و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، طی تجاوزات ساعات گذشته جنگنده های سعودی دست کم ۱۷ یمنی غیرنظامی به شهادت رسیده و ۵۹ تن دیگر زخمی شدند که اکثر آنان را کودکان تشکیل می دهند.

شب گذشته نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۹ حمله هوایی علیه یمن انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: جنگنده های سعودی، اماکن غیرنظامی استانهای صعده، تعز، لحج، الجوف و الحدیده را بمباران کردند.

وی تصریح کرد: این حملات با جنگنده های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۳۹۳۹ حمله هوایی و موشکی رسیده است.