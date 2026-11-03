جوان آنلاین: گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار و رقیب نتانیاهو تاکید کرد که حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی بخواهد او هرگز تحت فرمان نتانیاهو قرار نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد که این موضع گیری به مسائل داخلی رژیم صهیونیستی مربوط می شود.

نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته اعلام کرد که فراکسیون پارلمانی وابسته به وی از اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم می خواهد گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار و رقیب نتانیاهو را مأمور تشکیل کابینه آتی کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که حزب دموکرات ها به ریاست یائیر گولان تلاش دارد همین درخواست را خطاب به هرتزوگ مطرح کند.

چهره های معارض در رژیم صهیونیستی پیشتر با تشکیل جلسه مشترک اعلام کرده بودند که قصد دارند نتانیاهو را از قدرت کنار بگذارند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام های مطلع اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تصمیم گرفته است در این مرحله تلاش برای تشکیل کابینه را کنار بگذارد و به سمت برگزاری انتخابات جدید حرکت کند.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی و به گفته این مقام های رژیم اشغالگر، این تصمیم نتانیاهو شامل صرف‌نظر کردن از گزینه تشکیل کابینه موسوم به «وحدت ملی» و همچنین تشکیل کابینه با مشارکت آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت نیز می‌شود.