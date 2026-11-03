رد درخواست دولت ترامپ برای توقف شمارش۲۰ هزار رأی در دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا درخواست فوری دولت ترامپ برای وادار کردن ایالت کالیفرنیا به جداسازی و شمارش‌ نشدن حدود ۲۰ هزار برگه رأی را رد کرد.

جوان آنلاین: دیوان عالی آمریکا درخواست دولت دونالد ترامپ را برای الزام ایالت کالیفرنیا برای عدم شمارش حدود ۲۰ هزار برگه رأی را رد کرد.

وزارت دادگستری آمریکا خواستار آن شده بود که برگه‌های رأی افرادی که نامشان در فهرست افراد مشکوک به نداشتن تابعیت آمریکایی قرار دارد، تا زمان احراز وضعیت شهروندی آن‌ها از سایر آرا جدا و شمارش آن‌ها متوقف شود.

این درخواست در حالی رد شد که مقام‌های ایالت کالیفرنیا درباره اعتبار فهرست تهیه‌شده از سوی دولت فدرال ابراز تردید کرده و هشدار داده بودند جداسازی این آرا ممکن است به محروم شدن شهروندان واجد شرایط از حق رأی منجر شود.