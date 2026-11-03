جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی ادعا کرد که ایالات متحده روز دوشنبه حمله‌ای به جزیره قشم در ایران انجام داده است.

به گزارش مهر، این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که واشنگتن طی چند هفته گذشته نیز حملاتی در مقیاس محدود علیه ایران انجام داده است.

بر اساس ادعای این رسانه، چند مقام آمریکایی برای توجیه این حمله مدعی شدند که این حملات «دفاعی» بوده و هدف از آنها جلوگیری از حمله ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادعا شده است.

مقام آمریکا در این گفتگو با وال استریت ژورنال مدعی شد: دولت آمریکا درحال برخورد مستمر با تهدیداتی است که نیروهای آمریکایی در منطقه با آن روبه رو هستند.

همچنین یک مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس این کشور ضمن تأیید حمله آمریکا به مناطقی از ایران، این حملات را دفاعی خواند و ادعا کرد که ایالات متحده این حملات دفاعی علیه برخی اهداف ایرانی در تنگه هرمز انجام داده است.

ادعای نیوزنیشن درباره اهداف حملات آمریکا به جنوب ایران

شبکه نیوزنیشن (Newsnation) آمریکا به نقل از یک منبع مدعی شد که این کشور در جریان حملات به جزیره قشم ایران، تجهیزات راداری و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده است.

این شبکه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی که به نام و مقامش اشاره نکرده، مدعی شد که حمله مذکور در واکنش به آنچه «استفاده ایران از موشک‌های زمین‌به‌هوا علیه دارایی‌های آمریکا خوانده شده» انجام شده است.

ادعای آکسیوس: حمله آمریکا به جزیره قشم با جنگنده صورت گرفت

یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس که نزدیک به جریان تصمیم ساز در کاخ سفید است، با تأیید تجاوز کشورش به جنوب ایران و با توجیه این حمله مدعی شد که یک فروند هواپیمای ارتش آمریکا در حمله‌ای با عنوان «دفاع از خود»، لانچر پرتاب موشک را در جزیره قشم منهدم کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد سپاه پاسداران ایران روز گذشته موشکی را از جزیره قشم به‌سوی یک جنگنده آمریکایی در تنگه هرمز شلیک کرده است.

ادعای سی ان ان: حملات آمریکا به قشم محدود بود

شبکه سی‌ان‌ان؛ رسانه جریان دموکرات در آمریکا نیز به نقل از یک مقام این کشور با توجیه حمله تجاوزکارانه واشنگتن به جنوب ایران مدعی شد که ارتش این کشور به عنوان یک اقدامی که مدعی شده دفاعی بوده، حملاتی محدود به جزیره قشم ایران انجام داده است.

این ادعا درحالی مطرح می شود که تاکنون مقامات رسمی و نظامی ایران واکنشی نسبت به این ادعا نداشتند.