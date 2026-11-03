کد خبر: 1388214
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

محبوبیت ترامپ در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار گرفت

ترامپ نتایج تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ در آستانه انتخابات کنگره آمریکا همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس که روز دوشنبه به پایان رسید، نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده خود قرار دارد.

این نظرسنجی که به مدت پنج روز در سراسر آمریکا انجام شد، همچنین حاکی از آن است که رقابت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌ خواهان در آستانه روز انتخابات کنگره ممکن است شدت بگیرد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۴۶ درصد از رأی‌ دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کردند در انتخابات کنگره به نامزدهای دموکرات رأی خواهند داد؛ در حالی که ۳۸ درصد از جمهوری‌ خواهان حمایت کردند. این اختلاف هشت‌ درصدی به سود دموکرات‌ها، کمتر از فاصله ۱۱ درصدی آنها در نظرسنجی هفته گذشته رویترز/ایپسوس است.

همچنین حدود ۳۲ درصد از شرکت‌کنندگان عملکرد ترامپ در کاخ سفید را تأیید می‌کنند؛ میزانی که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و اندکی بالاتر از پایین‌ترین میزان محبوبیت ثبت‌شده او، یعنی ۳۱ درصد در ۲ هفته پیش است.

براساس این نظرسنجی، در میان رأی‌ دهندگان مستقل ثبت‌نام‌شده، حدود ۵۰ درصد گفتند رأی آنها در انتخابات کنگره در واقع رأی ضد ترامپ خواهد بود.

در مقابل، ۱۳ درصد اعلام کردند رأی آنها به نفع ترامپ است و ۳۳ درصد نیز گفتند رئیس جمهوری کنونی آمریکا در تصمیم آنها برای رأی دادن نقشی ندارد.

در این نظرسنجی که به‌ صورت آنلاین انجام شد، دیدگاه‌های یک‌ هزار و ۷۶۵ فرد بزرگسال آمریکایی جمع‌آوری شده و حاشیه خطای آن نیز ۲ واحد درصد اعلام شده است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، نظرسنجی
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