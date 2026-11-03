یک رسانه قطری از سفر هیئت این کشور به تهران خبر داد و اعلام کرد این سفر در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک دوحه برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود.

جوان آنلاین: پایگاه خبری «العربی الجدید» که از لندن و دوحه پخش می شود و تحت مالکیت قطر قرار دارد به نقل از یک منبع آگاه ایرانی اعلام کرد هیئتی قطری امشب (شامگاه دوشنبه)عازم تهران شد تا در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه دهد.

این منبع گفت ریاست هیئت قطری را مشاور نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر عهده دارد. این سفر سومین سفر هیئتی از قطر به تهران طی یک هفته گذشته است که در چارچوب تشدید تلاش‌های دوحه برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن و نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف دستیابی به توافقی برای توقف جنگ انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، هیئت قطری یکشنبه هفته گذشته نیز به تهران سفر کرده بود و سپس روز جمعه بار دیگر به ایران بازگشت.

این هیئت پس از انجام مذاکراتی فشرده که ۱۲ ساعت به طول انجامید، به همراه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران تهران را ترک کرد.

غریب‌آبادی نیز در ادامه این رایزنی‌ها، مذاکرات مشابهی را در دوحه انجام داده بود.

رویترز خبر سفر هیئت قطری به تهران را تأیید کرد

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که میانجی‌های قطری برای گفت‌وگو با سید عباس عراقچی، وزیر امورخاجه ایران درباره توافق احتمالی میان آمریکا و ایران عازم تهران شدند.