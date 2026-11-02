فرار تراکتورِ ۱۰ نفره از شکست؛ تیم نکونام در آسیا امیدوار ماند

تیم تراکتور ایران در چهارمین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا مقابل نفتچی به نتیجه تساوی دست یافت.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان در چارچوب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان رودرروی هم قرار گرفتند که این دیدار با تساوی ۲-۲ خاتمه یافت.

استیپ پریسا در دقیقه ۵۵ و جووویچ در دقیقه ۴+۹۰ برای نفتچی گلزنی کردند و تومیسلاو اشترکالی هم در دقیقه ۸۲ و مسعود کاظمینی در دقیقه ۸+۹۰ گل‌های تراکتور را به ثمر رساندند.

تراکتور همانند تمام بازی‌های این فصل خود، مقابل نفتچی هم بیشتر در زمین خود بازی می‌کرد و در نیمه اول هم مقابل حریف ازبکستانی بازیکنان عقب‌نشینی کرد. همین موضوع باعث شد که ازبک‌ها در دقیقه ۵ روی یک موقعیت خطرناک دروازه تراکتور، را تهدید کنند که جعفری در دو صحنه پیاپی مانع از گلزنی حریف شد.

تنها موقعیت خطرناک تراکتور در این نیمه در دقیقه ۳+۴۵ به دست آمد که شوت خامروبکوف از بالای دروازه نفتچی به بیرون رفت.

نکته جالب توجه در نیمه اول این دیدار، تعویض شهریار مغانلو مهاجم نوک تراکتور در دقیقه ۳۷ بود که باعث تعجب این بازیکن هم شد. مغانلو جای خود را به تومیسلاو اشترکالی داد.

در شروع نیمه دوم باز هم این تیم نفتچی بود که ایجاد موقعیت کرد و بازیکنان این تیم خیلی زود و در دقیقه ۵۵ توانستند به گل برسند. استیپ پریسا بازیکن کروات نفتچی روی اشتباه شجاع خلیل‌زاده مقابل دروازه تراکتور صاحب توپ شد تا برای باز کردن دروازه جعفری، کار چندان سختی نداشته باشد.

۶ دقیقه پس از گل نفتچی، کار برای تراکتور سخت‌تر هم شد. فرشاد فرجی در دقیقه ۶۱ در پشت محوطه جریمه خودشان با خطای خشن روی بازیکن نفتچی با کارت قرمز مستقیم داور کره‌ای روبه‌رو شد تا نماینده ایران حدود ۳۰ دقیقه از بازی را با یک بازیکن کمتر برای جبران گل خورده بازی کند.

در ادامه همکاری حسین‌زاده و اشترکالی باعث شد که تراکتور به گل تساوی برسد. حسین‌زاده در میانه زمین صاحب توپ شد و پس از پیشروی و عبور از یکی دو بازیکن نفتچی، اشترکالی را با یک پاس در عمق صاحب توپ کرد تا این بازیکن با یک ضربه دقیق، دروازه نفتچی را در دقیقه ۸۲ باز کند و کار را به تساوی بکشاند.

این پایان کار برای دو تیم نبود. در حالی که تراکتوری‌ها یک فرصت خوب گلزنی را در دقایق پایانی از دست دادند، همان توپ برگشتی به بازیکنان نفتچی رسید تا یُوُویچ از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۴+۹۰ با شوتی محکم، دروازه پارسا جعفری را باز کند.

تراکتوری‌ها در این بازی قصد باختن نداشتند و نقش اول این لحظات را امیرحسین حسین‌زاده ایفا کرد. حسین‌زاده باز هم در قامت گلساز ظاهر شد و مسعود کاظمینی را در دقیقه ۹+۹۰ در موقعیتی تک به تک با دروازه‌بان نفتچی قرار داد تا این بازیکن گل تساوی تراکتور را به ثمر برساند و مانع از ثبت سومین شکست این تیم شود.

تراکتور در چهار مسابقه آسیایی خود به دو شکست و دو تساوی دست یافته و در جایگاه سیزدهم جدول قرار گرفته است.