جوان آنلاین: حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی، در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوعش با سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، گفت: در این نشست، گزارشی جامع و مفید از آمادگی‌های رزمی نیرو‌های مسلح کشور ارائه شد.

وی افزود: سرلشکر عبداللهی در این جلسه اعلام کرد که دستورات اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به ستاد کل نیرو‌های مسلح، به تمامی فرماندهان و یگان‌های نیرو‌های مسلح ابلاغ شده است تا برنامه‌های اجرایی برای تحقق این فرامین، مطابق با مفاد ابلاغی دنبال شود.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح همچنین گزارشی از دیدار‌های حضوری خود با رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا و نیز مکاتبات انجام‌شده و پاسخ‌های معظم‌له ارائه کرد که در مجموع، بیانگر اشراف کامل اطلاعاتی رهبر معظم انقلاب بر جزئیات امور کشور، به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و دفاعی بود.

قشقاوی با اشاره به تاکید سرلشکر عبداللهی بر حفظ آمادگی دفاعی کشور، تصریح کرد: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد که به هیچ‌وجه به وعده‌های دشمن دلخوش و دلبسته نیستیم و کار خود را با جدیت دنبال می‌کنیم. بر همین اساس، آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح مطابق با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب حفظ شده و با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند، بیان کرد: اعضای کمیسیون از رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خواستند مراتب سپاس و قدردانی خود و تمامی نمایندگان مجلس را به تک‌تک نیرو‌های مسلح ابلاغ کند.

نماینده رباط کریم در مجلس اضافه کرد: نمایندگان همچنین بر آمادگی کامل مجلس برای هرگونه همکاری همه‌جانبه با نیرو‌های مسلح تاکید کردند و خواستار آن شدند که مجلس و دولت در شرایط فعلی جنگی، اولویت ویژه‌ای برای تامین نیاز‌های نیرو‌های مسلح قائل شوند.

قشقاوی با اشاره به محور‌های مورد تاکید نمایندگان، گفت: تامین ملزومات مورد نیاز نیرو‌های مسلح، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و تقویت بودجه‌های دفاعی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در این نشست، اطمینان حاصل شد که نیرو‌های مسلح کشور از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و در صورت هرگونه شرارت از سوی دشمن، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای خواهند داد؛ چراکه در دفاع از کشور کاملاً جدی هستیم.