کد خبر: 1388202
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
ورزش » ساير

تساوی تراکتور و نفتچی در نیمه اول؛ اقدام عجیب نکونام در قبال یک بازیکن

3 نیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان با نتیجه تساوی به پایان رسید.

جوان آنلاین: تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران و با قضاوت چوی هیون جائه از کره جنوبی در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان رو در روی تیم نفتچی ازبکستان قرار گرفت که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، اودیل خامروبکوف، هیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو (۳۷ - تومیسلاو اشتراکال) و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب نفتچی:

بوتیرالی ارگاشف، میشل آگوستو، بویان چیگر، ابراهیم‌خلیل یولداشف، اسیل‌بک جمعایف، نورمحمد عبدالغنیف، علیشر ادیلوف، یان ساسه، فرخ سیفیف، راتینیو و مارکوس فورس

شروع خوب ازبک‌ها

بازیکنان نفتچی در دقیقه ۴ مسابقه نخستین موقعیت خطرناک بازی را روی دروازه تراکتور ایجاد کرد، اما پارسا جعفری که جایگزین بیرانوند در تراکتور است با خروج به‌موقع و واکنشی مناسب مانع از گلزنی مارکوس فورس شد. در ادامه نیز این دروازه‌بان با واکنشی خوب ضربه بازیکنان نفتچی را مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد.

راتینهو در دقیقه ۱۷ با شوتی محکم دروازه تراکتور را تهدید کرد، اما ضربه او با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

تعویض زودهنگام مهاجم تراکتور

جواد نکونام سرمربی تراکتور در دقیقه ۳۷ برای ایجاد تغییر در روند بازی تصمیم به تعویض زودهنگام گرفت و شهریار مغانلو را از زمین خارج کرد تا تومیسلاو اشترکال جایگزین او شود.

برچسب ها: تیم تراکتور ، تیم نفتچی ازبکستان ، لیگ نخبگان آسیا
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