کد خبر: 1388193
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
سیاست » اخبار کلی
مصطفی قربانی

پیام قدرت نظام به دشمنان

1 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نظامی، به‌ویژه تأکید ایشان بر ارائه پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی در برابر هر سطح و نوعی از تهدید دشمنان، در عین تأکید بر به‌روزرسانی بانک اهداف به‌منظور در تیررس بودن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمنان برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، ناظر به تحولات میدانی و سیاسی، حاوی پیام‌های مهمی است که از مجموع آنها می‌توان پیام قدرت، صلابت و استحکام نظام در برابر دشمنان را استنباط کرد. در ادامه تلاش می‌شود در چند محور به این موضوع پرداخته شود. 

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نظامی، به‌ویژه تأکید ایشان بر ارائه پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی در برابر هر سطح و نوعی از تهدید دشمنان، در عین تأکید بر به‌روزرسانی بانک اهداف به‌منظور در تیررس بودن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمنان برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، ناظر به تحولات میدانی و سیاسی، حاوی پیام‌های مهمی است که از مجموع آنها می‌توان پیام قدرت، صلابت و استحکام نظام در برابر دشمنان را استنباط کرد. در ادامه تلاش می‌شود در چند محور به این موضوع پرداخته شود. 
۱. تأکید‌های راهبردی معظم‌له حاوی این پیام مهم برای ناظران داخلی و خارجی، به‌ویژه جبهه دشمنان است که دو مرحله جنگ و تداوم کارزار نظامی علیه ایران، نه تنها محاسبات ایران در برابر دشمنان را تغییر نداده، بلکه اساساً راهبرد عملیاتی ایران را تغییر داده است، بدین ترتیب که ایران دیگر هم منتظر حمله دشمن نمی‌ماند، بلکه به محض تشخیص سویه‌های تهدید به‌صورت پیش‌دستانه برای سرکوب قدرتمندانه آنها اقدام می‌کند، هم آماده گسترش جغرافیای درگیری آن‌هم در برابر هر سطح و نوعی از تهدید دشمنان است. ضمن اینکه در شرایط کنونی ایران درصدد حملات اثرگذار به دشمن همچون جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان است؛ حملاتی که دارایی‌های دشمن را به‌صورت اثربخشی از بین ببرد یا از مدار عملیاتی خارج کند، مانند اقدامی که ایران در حمله به ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین انجام داده است. بنابراین، در صورت هرگونه حمله مجدد به ایران، جبهه دشمنان باید منتظر دریافت ضرباتی مؤثرتر از سوی ایران باشند، آن‌هم در جغرافیایی که شاید تصور آن را ندارند. 
۲. ایران در جایگاه بازیگری عقلانی و هوشمند، تلاش می‌کند به دیپلماسی هم فرصت بدهد و زمینه‌های درگیری مجدد را از طریق دیپلماسی از بین ببرد، اما قاطعانه آماده است که در صورت عدم کرنش دشمنان در برابر خواسته‌های منطقی ایران در میز مذاکرات و تداوم اقدامات خصمانه دشمنان، به آنها ضربات اثربخش وارد کند. همین وضعیت گویای آن است که برخلاف پروپاگاندای دشمن، ایران نه در موقعیت ضعف، بلکه در موقعیت قوت و قدرت قرار دارد و به‌عنوان طرفی که دست‌برتر را دارد، در تلاش است در میز مذاکره، امتیازات لازم را از طرف مقابل اخذ کند و به عبارتی، به تثبیت امتیازاتی بپردازد که با قدرت در میدان حاصل شده است. 
۳. مبتنی بر نکته پیشین می‌توان گفت که ایران به‌خوبی توانسته است در میدان‌های مختلف در برابر دشمن بروز و ظهور قدرت‌مندانه داشته باشد. به عبارتی، ایران توانسته است جنگ و پیامد‌های آن، به‌ویژه در حوزه اجتماعی و معطوف به تاب‌آوری را با قدرت مدیریت کند، زیرا اگر ایران در حوزه اخیر ضعف داشت کیفیت موضع آن در برابر دشمن باید دچار تغییراتی می‌شد. در واقع، قاطعیت رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن و تأکید بر ارتقای سطح کنش‌گری در برابر دشمن حاوی این پیام است که ایران علاوه بر حوزه نظامی، بابت مدیریت تاب‌آوری هم احساس ضعف ندارد. 
۴. تأکید‌های معظم‌له ناظر بر خنثی‌سازی ابزار تهدید دشمن، به‌ویژه در حوزه نظامی است، بدین معنا که ایران از یک‌سو در مذاکرات روی تحقق کامل شروط خود پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، خود را برای ضربه زدن مؤثر به دشمن و در جغرافیایی گسترده‌تر آماده می‌کند و این در شرایطی است که دشمن در عین حفظ کارزار نظامی و گرفتن آرایش جنگی در برابر ایران، با سیاست محاصره و طرد اقتصادی درصدد است ایران را به تسلیم بکشاند. بر این اساس، ایران می‌خواهد به طرف مقابل اثبات کند که با حفظ کارزار نظامی علیه ایران و تهدید به حمله نمی‌تواند ایران را وادار به عدول از شروط خود کند و در عین حال، اگر هم خطایی از طرف مقابل سر بزند، آماده پاسخ فوری و مؤثر به آن است. از این طریق، ایران درصدد است تا خیال خام امکان امتیاز گرفتن از خود با ابزار جنگ و تهدید را برای همیشه از ذهن و محاسبات طرف مقابل بزداید. می‌توان گفت که رهبر معظم انقلاب از این طریق درصدد است تا سایه جنگ را برای همیشه از سر کشور بردارد. بنابراین، کیفیت کنش و واکنش ایران در این مقطع معطوف به بازدارندگی حداکثری در برابر دشمن است. به عبارتی، ایران تلاش می‌کند تا با تقویت توانایی‌های همه‌جانبه خود، نهراسیدن از جنگ با دشمن و آمادگی برای وارد کردن ضربه مؤثر به او، همه ابزار‌های فشار دشمن را خنثی کند. از این‌رو، می‌توان گفت که ایران در حال مشق سیاست قدرت در برابر دشمن است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رهبر انقلاب ، نیروهای مسلح ، ایران
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