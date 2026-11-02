جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ستون کشور و مقابله‌کنندگان با دشمنان عموم مردم هستند، تصریح کرد: باید از چالش‌هایی که امروز دشمنان برای کشورمان ساخته‌اند با همراهی و همکاری مردم عبور کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته در نشست با استانداران و شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان کشور که با موضوع تقویت معیشت مردم برگزار شد، با تأکید بر اینکه نباید بپذیریم عده‌ای از مردم در تأمین نیاز‌های اولیه و ضروری خود ناتوان باشند، گفت: باید با مدیریت درست، کمک به کسانی که در امورات زندگی با مشکل مواجه هستند را در اولویت قرار دهیم و بتوانیم حداقل معیشت را برای ایشان فراهم کنیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه قصد و نیت ما رسیدگی بیشتر به افراد نیازمند است، اظهار داشت: این کار عین عدالت است و هدف ما در دولت و استان‌ها این است که در استان‌های مرزی و محروم کالا ارزان‌تر از تهران و استان‌های مرکزی در اختیار مردم قرار گیرد و اگر نیاز باشد برای تحقق این هدف یارانه هم خواهیم داد. پزشکیان با تأکید بر اینکه قطع کردن یارانه افراد دارای تمکن بالا برای ارائه کمک بیشتر به نیازمندان است، گفت: از مهم‌ترین مسائلی که دولت باید در اولویت قرار دهد، معیشت مردم و آموزش فرزندان است و در خصوص موضوع مدرسه‌سازی و فعالیت در حوزه آموزش در استان‌ها تربیت درست و بهبود کیفیت آموزش مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

اعطای اختیارات به دولت برای عبور از بحران‌ها

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه باید از چالش‌ها و بحرانی که امروز دشمنان برای کشورمان ساخته‌اند با همراهی و همکاری مردم عبور کنیم، افزود: تلاش می‌کنیم با گفت‌و‌گو مشکل را حل کنیم؛ در این زمینه رهبر معظم انقلاب اختیاراتی نیز به دولت داده‌اند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در جنگ هیچ کس منفعت نمی‌برد، تصریح کرد: دشمنان نمی‌توانند با جنگ ایران ما را تسلیم کنند؛ ما در مقابل دروغ‌گویی و زیاده‌خواهی آنها با قدرت می‌ایستیم و در این راه باید برای افزایش تاب‌آوری مردم تلاش کنیم و دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را رفع کنیم. پزشکیان ادامه داد: اگر می‌خواهیم تاب‌آوری مردم را افزایش دهیم و با کمترین تنش از شرایط عبور کنیم باید تلاش کنیم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی تولید متوقف نشود. استان‌داران در استان‌های مختلف کشور باید با تشکیل تیم‌های کارشناسی و تخصصی پیشنهادات اجرایی در مورد صرفه‌جویی و افزایش تولید را از مدیران زیرمجموعه خود دریافت و در تصمیمات اجرایی مورد توجه قرار دهند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید اقدامات مفید و اثرگذار را با قدرت رصد و نظارت کنیم، گفت: مدیریت مصرف انرژی و سوخت نقش مهمی در جلوگیری از قطع برق و گاز بخش تولید خواهد داشت، بنده حاضرم برق اتاق خود را قطع کنم، اما برق و گاز بخش تولید قطع نشود.

مدیریت مصرف، مانع توقف تولید

رئیس‌جمهور افزود: اگر این فرهنگ ایجاد شود که با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تولید متوقف نخواهد شد و کارگری بیکار نشود می‌توانیم در مقابل توطئه نقشه‌های شوم دشمنان بایستیم؛ برای تحقق این هدف همه بخش‌های مدیریتی کشور در رده‌های مختلف باید پای کار بیایند. سالن‌های همایش پرمصرف، استخر‌ها و مراکز بی‌بازده و پرمصرف، می‌تواند تعطیل شود و برق و گاز این مراکز به بخش تولید اختصاص یابد تا تولید کشور متوقف نشود. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برای یافتن بازار مناسب، عرضه، توزیع و صادرات تولیدات خود نیز باید برنامه‌ریزی و مدیریت درست داشته باشیم. شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده باید مدیریت شود و مدیران آن از امتیازات محروم شوند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای این منظور به دنبال کسب مجوز از رهبری معظم هستیم، گفت: بخش خصوصی و تولیدکننده باید بهره‌وری بالا داشته باشد. اگر افرادی با سفارش و توصیه به کار گمارده شوند که کارآیی و بهره‌وری لازم را نداشته باشند این خیانت به کشور است.

یارانه باید عادلانه توزیع شود

رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی ارائه کالابرگ و شناسایی دقیق دهک‌ها، گفت: یارانه باید عادلانه توزیع شود، هیچ منطقی وجود ندارد کسانی که توانمندی و سرمایه بالایی دارند، بیشتر از یارانه دولتی و امکانات برخوردار باشند. بهترین کار این است که ما عموم مردم و رضایت اکثریت جامعه را ببینیم، زیرا رضایت عموم مردم نارضایتی یک قشر خاص را بی‌اثر خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه ستون کشور و مقابله‌کنندگان با دشمنان عموم مردم هستند، نه یک گروه خاص، گفت: مردم محروم و مرزنشین‌ها بیشتر از کشور و نظام دفاع کرده و می‌کنند. محرومان در مقابل خوبی و حمایت ما راضی می‌شوند، اما اقشار خاص همیشه ناراضی هستند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه منابع ناشی از افزایش قیمت سوخت و انرژی به مردم و نیازمندان اختصاص خواهد یافت، خاطرنشان کرد: قانون و مقررات باید برای حل مشکلات مردم باشد، اگر قوانین نتواند مشکلات مردم را حل کند باید اصلاح شود. در حل مشکلات مردم نباید منتظر بخشنامه و دستور باشیم، همه افراد را در امور مشارکت دهید و از ابتکارات و خلاقیت‌ها استفاده کنید. پزشکیان همچنین با بیان اینکه در راه حل مشکلات مردم از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله بنیاد مستضعفان، بسیج، خیرین و مساجد استفاده می‌کنیم، تصریح کرد: با اجرای عدالت و رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم توسعه متوازن در همه جای کشور را اجرا می‌کنیم که این اقدام مانع مهاجرت از استان‌های محروم و مرزی به تهران و استان‌های مرکزی خواهد شد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در راستای توسعه متوازن کشور درآمد و پول استان‌ها را به خودشان می‌دهیم، باید چرخه پولدار شدن توانمندان و ضعیف‌تر شدن نیازمندان را متوقف کنیم.

سران قوا همدل برای حل مشکلات و مقابله با توطئه‌ها

دکتر پزشکیان با اشاره به همدلی سران قوا و همچنین همراهی مدیران و مردم در مسیر حل مشکلات و مقابله با توطئه‌های دشمنان، اظهار داشت: همراهی و همدلی در کشور باعث شد دشمنان از تاب‌آوری ایران در مقابل تهاجم‌ها و حملات نظامی متعجب شود. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قرار نیست با مردم خودمان دعوا کنیم، گفت: باید در کنار هم باشیم و همراهی مردم را جلب کنیم تا مردم هم به ما اعتماد کنند. تلاش همه ما باید این باشد که تصمیمات ما برای مردم هزینه ایجاد نکند. صنوف و اقشار مختلف را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود در راستای صرفه‌جویی انرژی و افزایش تولید همراه کنیم؛ این موضوع باید به باور و اعتقاد همه ما تبدیل شود. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد موانع و محدودیت در مسیر تبادلات مرزی ایران و همسایگان، گفت: دشمن برای بستن مرز‌های ایران با همسایگان و ایجاد اشکال در تبادلات مرزی تلاش می‌کند، اما با همراهی و همکاری تلاش و توطئه دشمنان را خنثی می‌کنیم. وی تصریح کرد: ما می‌توانیم از بحران ایجادشده ناشی از تهدیدات دشمنان خارج شویم به شرطی که مردم را با خود همراه کنیم، اگر مردم به ما اعتماد داشته باشند می‌توانیم در مقابل دشمنان با قدرت مقابله کنیم و توطئه و نقشه‌ها را نقش بر آب کنیم.