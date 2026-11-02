نقشه نفوذ برای مصادره خیابان ناکام ماند

جوان آنلاین: در پی رصد‌های اطلاعاتی صورت‌گرفته درباره تحرکات برخی جریان‌های نفوذ که تلاش داشتند مطالبات بحق مردم مبعوث‌شده را در تجمعات خیابانی منحرف کنند، یکی از لیدر‌های مرتبط در این رابطه، در روز‌های اخیر بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، ملت بصیر و مبعوث‌شده ایران اسلامی، بالغ بر هشت ماه است که میادین و خیابان‌های شهر‌های سراسر کشور را در حمایت از رزمندگانشان و عزتشان تسخیر کرده‌اند و رزمایش خیابانی آنها، هم‌ردیف جهاد مجاهدان خط مقدم میدان بوده است. به فرموده رهبر معظم انقلاب، حضور هشت‌ماهه ملت مبعوث در میادین، امتدادبخش دفاع مقدس هشت‌ساله است که به موازات پایمردی نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجی، از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد. بدون تردید، قیام‌اللیل هشت ماهه ملت سلشحور ایران تیری زهرآگین در چشمان دشمنان این مرز و بوم و سلامی از سر صدق بر دستان پرقدرت رزمندگان خط مقدم مقاومت بوده است. از همین‌رو، از همان ابتدا، این تجمعات سرشار از شور و شعور، مورد حقد و کینه دشمنان قرار گرفت و معاندان، بسیار جهد باطل کردند تا خط پایانی برای این تجمعات حماسی پیدا کنند. لکن عزم جزم ملت مبعوث ما بر خواست شیطانی عنودان، چیره گشت و هر روز بر رونق و دوام و قوام این تجمعات، افزوده شد. اکنون صفوف مستحکم ملت در خیزش‌های شبانه که برآمده از مکتب بصیرت و مقاومت است، در زمره مؤلفه‌های اقتدار ملی ایران اسلامی محسوب می‌شود و بسیار مورد غضب و خشم دشمنان است.

در همین خصوص، در پی رصد‌های اطلاعاتی صورت‌گرفته درباره تحرکات برخی جریان‌های نفوذ که تلاش داشتند مطالبات بحق مردم مبعوث‌شده را در تجمعات خیابانی منحرف کنند، یکی از لیدر‌های مرتبط در این رابطه، در روز‌های اخیر بازداشت شد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که زن بازداشت‌شده در هماهنگی تجمعات خارج از زمان‌های مرسوم و تعیین‌شده، با هدف دور کردن مطالبات بحق مردم از محور‌های اصلی و به‌حاشیه‌راندن مطالبات بحق آنان نقش داشته است. یکی از محور‌های فعالیت وی، تلاش در جهت‌دهی به شعار‌های تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت و سو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه بوده است.

فرد نفوذی با سابقه فتنه

بررسی‌های سوابق کیفری فرد بازداشت‌شده که نقش فعالی در برخی تجمعات انحرافی ایفا می‌کرده نشان می‌دهد وی با دارا بودن سوابق کیفری متعدد طی سال‌های گذشته، پیش‌تر در غائله‌های مختلف از جمله در فتنه سال ۸۸ سابقه دارد و به اتهام اقدام ضد امنیت ملی در جریان اغتشاشات آن سال بازداشت شده است. بررسی پرونده متهم نشان می‌دهد، نامبرده در جریان فتنه ۸۸ با اتهاماتی از جمله شرکت در تجمعات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، ایجاد شبهه درباره صحت نتایج انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور و اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی مواجه شده بود و در بازداشت به سر برده است. همچنین، نامبرده در سال ۱۳۹۷ به اتهام همکاری با گروه‌های معاند از جمله گروهک تروریستی تندر بازداشت شده بوده و به اتهامات وی رسیدگی شده بود. وی در آن سال با فرد معدوم جمشید شارمهد ارتباط داشته و پیگیر انجام امور محوله از سوی او بوده است. متهم همچنین در جریان اغتشاشات ۹۸ نیز به اتهام فعالیت تبلیغی بازداشت شده بود.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، متهم پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، به‌صورت زمینی از مرز‌های کشور خارج شده و به ارمنستان سفر کرده است. بررسی‌های اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد، این زن در جریان این سفر ملاقات‌هایی داشته و سپس به ایران بازگشته است. اما در جریان بررسی‌های اطلاعاتی مرتبط به فرد بازداشت‌شده، یک فایل صوتی مهم از متهم کشف شده که ابعاد جدیدی از اهداف و برنامه‌های این جریان نفوذ را مشخص می‌کند. در این فایل صوتی که به تازگی و پیش از بازداشت وی ضبط شده است، متهم صراحتاً اعلام می‌کند به دنبال «انقلاب» و «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» از طریق تلاش برای به انحراف کشیدن تجمعات خیابانی و مطالبات بحق مردم مبعوث‌شده است.

طراحی برگزاری تجمعات گسترده در تهران

متهم همچنین، در حال برنامه‌ریزی گسترده برای سازماندهی تجمعات انحرافی جدید در تهران بوده است که با دستگیری وی، این طرح توطئه‌آمیز که ابعاد گسترده‌ای داشته و با هدف ایجاد اختلاف در میان جریان‌های انقلابی و مسائل حاشیه‌ای جدید در کشور برنامه‌ریزی شده بود، با اقدام بموقع نهاد‌های ذی‌ربط کم‌اثر شد.

گفتنی است، با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته، عقبه این جریان نیز شناسایی شده است و بررسی ابعاد مختلف پرونده با هدف روشن شدن نقش افراد مرتبط و نحوه سازماندهی این تحرکات ادامه دارد. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، شواهد مهمی مبنی بر ارتباطات خارجی این جریان نیز به‌دست آمده است که به دلیل ادامه تحقیقات اولیه، انتشار جزئیات بیشتر در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و براساس پیشرفت مراحل پرونده، اطلاع‌رسانی دقیق صورت خواهد گرفت.