کد خبر: 1388168
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير

درستکار: لیاقت مردم ایران فقط قهرمانی است

حامد قهرمانی

جوان آنلاین: پژمان درستکار و مردانش تلاش زیادی کردند تا بهترین نتیجه را در قزاقستان کسب کنند، اما خیلی چیز‌ها دست به دست هم داد تا آزادکاران ایران رتبه‌ای بهتر از سومی دنیا کسب نکنند. رتبه‌ای که البته سرمربی تیم ملی و شاگردانش برای کسب آن زحمات زیادی کشیدند و خون دل‌ها خوردند، اما وقتی سیاست اتحادیه جهانی کشتی تقسیم عناوین و مدال‌ها باشد، کاری از دست کسی برنمی‌آید و آنچه به جایی نمی‌رسد؛ فریاد است. 
حالا و بعد از پایان مسابقات پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه لیاقت مردم ایران تنها قهرمانی است، می‌گوید: «تلاش خود را کردیم و با انواع بدبیاری، ناداوری، بدشانسی و قرعه‌های بد روبه‌رو شدیم، با این حال با تمام توان خود جنگیدیم. روز اول مسابقات که سر دو کشتی‌گیر ما، یعنی کاپیتان حسن یزدانی و رحمان عموزاد را که قبلاً مدال طلا گرفته بودند، بریدند. اتفاقات روز اول باعث شد تیم دچار چالش و دگرگونی سخت روحی و روانی شود. تمام انرژی و وقتم را گذاشتم تا این تیم را از نظر روحی و روانی جمع و جور کنم. چند داور عزیز ما برای من مطلبی فرستادند؛ وقتی کشتی تمام می‌شود داور به عموزاد اخطار داد که اصلاً او کاری نکرده بود. همچنین آرش یوشیدا کنترلی روی یزدانی برای آن امتیاز نداشت. در روز دوم باز هم کار داشت خوب پیش می‌رفت که آن حادثه برای کامران قاسمپور پیش آمد. او در حالی که ابتدا پرصلابت رمضانوف قهرمان المپیک را شکست داده بود، بر اثر یک غفلت که چندین سال یک‌بار برای یک قهرمان بزرگ اتفاق می‌افتد، مقابل کشتی‌گیر قرقیز ضربه فنی شد. جالب اینجاست آن کشتی‌گیر هم کادیف روس را شکست داد و به مدال برنز رسید. کامران اگر از این سد عبور می‌کرد صددرصد شانس اول مدال طلا بود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: درستکار ، ورزش ، قزاقستان
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