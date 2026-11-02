الشمال فرصت جبران استقلال 

جوان آنلاین: دیدار‌های هفته چهارم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در حالی عصر امروز با برگزاری دو دیدار به پایان می‌رسد که استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بصره به مصاف الشمال قطر می‌رود. تیمی که تراکتور در هفته دوم موفق شد یک امتیاز از آن بگیرد.

استقلال بعد از باخت هفته گذشته، برای بازگشت به جمع مدعیان چاره‌ای جز کسب هر سه امتیاز این بازی ندارد. اما در شرایطی باید به مصاف نماینده قطر برود که با خستگی ناشی از بازی‌های متوالی و یک سفر فرسایشی هم دست و پنجه نرم می‌کند، درست برخلاف الشمال که پس از دو تساوی متوالی، هفته گذشته چهره‌ای کاملاً متفاوت از خود به نمایش گذاشت و موفق به برتری پرگل مقابل الهلال عربستان شد. بردی که انگیزه و روحیه حریف قطری را برای مصاف با استقلال دوچندان کرد.

الشمال کارش را در این رقابت‌ها با تساوی یک - یک مقابل الاتحاد آغاز کرد و در ادامه برابر تراکتور به تساوی بدون گل رسید. با این حال، پیروزی پرگل مقابل الهلال نشان داد که حریف قابل پیش‌بینی نیست. تیمی که با پنج امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به القادسیه در جایگاه ششم جدول قرار گرفته است. برتری مقابل الهلالی که هر دو بازی قبلی را با برد پشت سر گذاشته بود، آن هم با سه گل به‌خوبی نشان می‌دهد که شاگردان داوید پراتس از ظرفیت فنی و هجومی بالایی جهت غافلگیر کردن حریفان برخوردارند. البته برگ برنده این تیم، مهره‌های هجومی آن است. ریاض محرز، بغداد بونجاح و عبدالکریم حسن، سه چهره شناخته شده فوتبال آسیا می‌توانند هر خط دفاعی را با دردسر مواجه کنند، به‌خصوص محرز که در دیدار مقابل الهلال با دو پاس گل نقش مستقیمی در پیروزی تیمش داشت و نشان داد برای هماهنگی با تیم جدیدش به زمان زیادی احتیاج ندارد. وینگر الجزایری معمولاً از سمت راست حرکت می‌کند و با متمایل شدن به مرکز، امکان ارسال پاس‌های عمقی یا استفاده از پای چپش برای شوت‌زنی را فراهم می‌کند. بنابراین مهار او صرفاً وظیفه مدافع کناری استقلال نیست و پوشش هافبک‌های نزدیک به این جناح نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.

استقلال، اما بعد از یک شروع درخشان و کسب دو برد متوالی، هفته گذشته نوار پیروزی‌هایش با شکست مقابل شباب‌الاهلی پاره شد. شکستی که بار دیگر مشکلات این تیم در استفاده از فرصت‌های گلزنی و محدودیت نفرات را آشکار کرد. استقلال در سه مسابقه گذشته، پنج گل به ثمر رسانده و سه گل نیز دریافت کرده است. آماری که نشان می‌دهد تیم سهراب بختیاری‌زاده در فاز هجومی ظرفیت مناسبی دارد، اما برای حفظ تعادل میان دفاع و حمله به ثبات بیشتری نیازمند است، خصوصاً که مصدومیت رستم آشورماتوف، بختیاری‌زاده را ناچار به ایجاد تغییر در قلب خط دفاعی تیمش کرده است. حضور روزبه چشمی در کنار سامان فلاح و عارف آقاسی، یکی از راهکار‌های استقلال برای حفظ ساختار سه‌دفاعه است. دفاعی که باید مراقب حرکات عمقی بونجاح و نفوذ‌های محرز از کناره‌ها باشد.

اما صرف مدیریت مهاجمان حریف نمی‌تواند استقلال را به برتری در این بازی برساند و شاگردان سهراب باید در فاز هجومی نیز از فرصت‌هایی که به دست می‌آید استفاده بهتری کنند. حضور یاسر آسانی در کناره‌ها و توانایی او در خلق موقعیت و حرکت به سمت محوطه جریمه، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های استقلال برای برهم زدن نظم دفاعی الشمال است. با این حال، صرف اتکا به حرکات انفرادی و ارسال توپ به محوطه جریمه نمی‌تواند راهکار مطمئنی برای عبور از خط دفاعی حریف باشد. در واقع استقلال به گردش سریع توپ، استفاده از فضا‌های بین خطوط و حمایت به‌موقع هافبک‌ها از مهاجمان نیاز دارد تا بتوانند مدافعان الشمال را از موقعیت دفاعی خود خارج کنند. اما باید دید خستگی ناشی از سفر فرسایشی این اجازه را به لحاظ بدنی به یاران بختیاری‌زاده می‌دهد که با جبران باخت هفته گذشته بار دیگر به جمع مدعیان اضافه شوند.