سد محکم اتلتیکو مقابل بایرن

جوان آنلاین: هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز می‌شود و حساس‌ترین دیدار را اتلتیکومادرید و بایرن‌مونیخ برگزار می‌کنند.

اتلتیکو در متروپولیتانو به دنبال ثبت دومین پیروزی خود در لیگ قهرمانان است. دیه‌گو سیمئونه برای تحقق این هدف باید فکری به مهار گلزنان باواریایی‌ها کند. راه‌راه‌پوشان در حالی همچنان نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده به بارسلونا هستند که هفت بازی متوالی در لالیگا را با برد به پایان رسانده‌اند. تیم دوم مادرید برای سروسامان گرفتن در اروپا نیز به شدت نیاز به پیروزی دارد. باخت به لیورپول، توقف برابر اشتوتگارت و تنها یک برد مقابل منچستریونایتد، عملکرد شاگردان سیمئونه در لیگ قهرمانان است. سیمئونه به تازگی با ثبت ۳۴۵ پیروزی در لالیگا بهترین مربی تاریخ این رقابت‌ها لقب گرفته و امیدوار است مچ ویسنت کمپانی را نیز بخواباند. از طرف دیگر بازگشت کوکه و رفع مصدومیت کاپیتان اتلتیکو خبری خوب در آستانه جدال با بایرن است.

صدرنشین بوندس‌لیگا بعد از توقف برابر دورتموند در درکلاسیکر، مهیای تقابل با اتلتیکو شده است. تعداد زیاد مصدومان، اصلی‌ترین چالش سرمربی بایرن به حساب می‌آید. اسماعیل سایباری به تازگی زیر تیغ جراحی رفته، سرژ گنابری در جدال با دورتموند مصدوم شده و نام اولیسه، جمال موسیالا و دیاز هم در جمع مصدومان دیده می‌شود. بایرن بعد از گلباران تیم بوده گلیمت نتوانست از سد تیم‌های وایکنیگ و آرسنال عبور کند و در حال حاضر رتبه چهاردهم لیگ قهرمانان را در اختیار دارد.

جدال بارسلونا و استون‌ویلا در نیوکمپ هم حساسیت‌های زیادی دارد. کاتالان‌ها از شوک باخت به پاری‌سن‌ژرمن خارج نشده بودند که ال‌کلاسیکو را نیز به رئال واگذار کردند. هرچند شاگردان هانسی فلیک برابر آلاوس با پیروزی ۶ بر یک خودی نشان دادند، ولی بارسا برای کم کردن فشار‌ها باید استون‌ویلا را نیز شکست دهد. سرمربی آلمانی صدمین برد خود با بارسلونا را در مصاف با آلاوس جشن گرفت، اما انتظارات همچنان از فلیک و تیمش بالاست.

تیم نهم جزیره فقط سه پیروزی در لیگ برتر کسب کرده است. استون‌ویلا با هدایت اونای امری فصلی پرفراز و نشیب را پشت سر می‌گذارد. شاگردان امری، اما در لیگ قهرمانان عملکردی خیره‌کننده داشته و در هر سه بازی خود در این رقابت‌ها پیروز شده‌اند. تیم دوم اروپا تلاش می‌کند در نیوکمپ بارسلونا را به چالش بکشد.

بحران‌زده‌ترین تیم تاریخ منچستریونایتد امیدوار به آبروداری مقابل آ. اس. رم است. شیاطین سرخ به باختن عادت کرده‌اند و مقابل چلسی سومین شکست پیاپی خود را به دست آوردند. یونایتد‌ها بعد از ۹ بازی بدون برد، باید به جنگ حریف ایتالیایی بروند. مایکل کریک در حالی هنوز سرمربی منچستر است که کاپیتان برونو فرناندز بعد از باخت به چلسی اشک می‌ریخت. آخرین پیروزی پسران کریک دو ماه پیش در مصاف با صباح باکو به دست آمد. رمی‌ها، اما شرایط نسبتاً خوبی دارند. تیم گاسپرینی در پنج بازی اخیر هرگز شکست نخورده و در سری آ نیز با چهار امتیاز کمتر برای رسیدن به صدر جدول می‌جنگد.

برای اینترمیلانی که در دربی دلامدونیا مغلوب همشهری‌اش شده، سفر به هلند و رویارویی با نوتردام دشوار است. صدرنشین سری آ اولین باخت فصل را تجربه کرد و حالا تیم کریستین کیوو باید به دنبال موفقیت در لیگ قهرمانان باشد.

در دیگر بازی‌های امشب؛ شاختار با اسپورتینگ، گالاتاسرای با اشتوتگارت، ویارئال با پاری‌سن‌ژرمن، بوده گلیمت با لیل و لاسک با اسلوان براتیسلاوا مصاف می‌دهند.