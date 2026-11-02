کد خبر: 1388162
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
آمده‌ام برای زنده کردن غیرت، احساس و بازی هجومی در فوتبال

وعده مهم‌تر از المپیک یحیی

1 انتخاب یحیی گل‌محمدی آرام و بی‌سروصدا بود، مثل صحبت‌هایش در نخستین کنفرانس خبری بعد از به دست گرفتن سکان هدایت امید‌های فوتبال ایران و مصاحبه‌ای که با روزنامه فدراسیون فوتبال داشت. 
دنیا حیدری

جوان آنلاین: قرعه این‌بار به نام یحیی گل‌محمدی افتاده است، درست بعد از ناکامی عبدی در ناگویا. ناکامی که یک‌بار دیگر ثابت کرد مشکل امید‌های فوتبال ایران نه سرمربی و کادر فنی که مهیا نبودن شرایط و زمینه کار کردن است. با وجود این عبدی کنار گذاشته شد و فدراسیون بعد از یک بررسی اجمالی به نام گل‌محمدی رسید؛ سرمربی سابق پرسپولیس که برای کسب تجربیات جدید، راهی دهوک (اقلیم کردستان عراق) شده بود. حضوری که چندان به طول نینجامید و مسیر او را بعد از چند ماه به سمت نیمکت تیم امید ایران تغییر داد؛ نیمکتی که تاکنون مربیان زیادی به خود دیده، اما هیچ‌یک نتوانستند امید‌های فوتبال ایران را به المپیک برسانند. شاید به همین دلیل هم بود که یحیی گل‌محمدی به جای دادن قول و وعده برای رسیدن به سهمیه المپیک، صرفاً گفت تلاش می‌کنیم و حرف از هدفی دیگر به میان آورد؛ از استعدادیابی برای ساختن نسل آینده فوتبال ایران. 

گل‌محمدی ترجیح داد به جای بیان خواسته‌هایش، سر حرف را از برنامه‌هایی که دارد باز کند. به همین دلیل هم بود که بعد از کنفرانس خبری، در نخستین گفت‌وگوی خود با روزنامه فدراسیون تأکید کرد به تیم امید آمده‌ام تا فوتبال ایرانی را زنده کنم: «آنچه همیشه برای ما اهمیت داشته، وطن بوده، وقتی چنین مسئولیتی پیش می‌آید، می‌توان از خیلی مسائل دیگر چشم‌پوشی کرد تا انتخاب اول و آخرمان کشوری باشد که دوستش داریم. اگر بتوانیم حتی قدم کوچکی برای سربلندی آن برداریم، باید این فرصت را غنیمت بشماریم. آمده‌ام تا فوتبال ایرانی را زنده کنم. فوتبالی که ترکیبی از غیرت، احساس و بازی هجومی است. می‌خواهم این نگاه را در تیم ملی امید پیاده کنم و برای تحقق آن تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت.»

سرمربی تیم امید خوب می‌داند که نخستین انتظار از او، کسب سهمیه المپیک است، اما با اشاره به اهداف بلندمدت خود در تیم ملی امید، المپیک ۲۰۲۸ را یکی از برنامه‌های مهم این مجموعه خواند، اما تأکید کرد که نگاه او تنها به کسب سهمیه المپیک محدود نمی‌شود: «قطعاً به المپیک ۲۰۲۸ فکر می‌کنیم و نگاه‌مان به آینده است، اما مهم‌تر از آن، فلسفه‌ای است که می‌خواهیم برای پشتوانه‌سازی تیم ملی ایجاد کنیم. هدف ما این است که فوتبالیست ایرانی را به جایگاه واقعی خودش برسانیم. شاید در سال‌های گذشته استعداد‌های زیادی آن‌طور که باید دیده نشده‌اند، اما از این پس می‌خواهیم همه نسل‌ها را زیر نظر داشته باشیم و برای رشد آنها قدم برداریم. بازیکن جوان ایرانی باید بداند هر کجا که باشد و در هر سطحی فوتبال بازی کند، مورد توجه قرار دارد و فرصت دیده شدن خواهد داشت.»

در پایان، اما یحیی گل‌محمدی هم مثل تمام سرمربیان قبلی که روی نیمکت امید‌های فوتبال ایران نشسته بودند، حمایت مستمر این مجموعه را لازمه اجرای برنامه‌هایش خواند: «انتظارم این است که حمایت‌ها از برنامه‌هایی که برای شناسایی استعداد‌ها در تمام استان‌ها داریم، ادامه پیدا کند. المپیک هدف بسیار مهمی است، اما نباید از اهداف دیگر غافل شویم.» یحیی در نخستین کنفرانس خبری خود نیز گفته بود که حتی یک استعداد باکیفیت و جوان نیز نباید در فوتبال ایران ناشناخته بماند و به همین دلیل خواهان استخدام یک کارگروه پرتعداد از مربیان شاغل در فوتبال ایران شده بود برای شناسایی بازیکنان مستعد و باکیفیت در تمام نقاط کشور.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گل محمدی ، فوتبال ، ورزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

روایت‌هایی دست اول از ناگفته‌ها

نقشه راهی برای پایان جنگ

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار