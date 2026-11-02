جوان آنلاین: قرعه این‌بار به نام یحیی گل‌محمدی افتاده است، درست بعد از ناکامی عبدی در ناگویا. ناکامی که یک‌بار دیگر ثابت کرد مشکل امید‌های فوتبال ایران نه سرمربی و کادر فنی که مهیا نبودن شرایط و زمینه کار کردن است. با وجود این عبدی کنار گذاشته شد و فدراسیون بعد از یک بررسی اجمالی به نام گل‌محمدی رسید؛ سرمربی سابق پرسپولیس که برای کسب تجربیات جدید، راهی دهوک (اقلیم کردستان عراق) شده بود. حضوری که چندان به طول نینجامید و مسیر او را بعد از چند ماه به سمت نیمکت تیم امید ایران تغییر داد؛ نیمکتی که تاکنون مربیان زیادی به خود دیده، اما هیچ‌یک نتوانستند امید‌های فوتبال ایران را به المپیک برسانند. شاید به همین دلیل هم بود که یحیی گل‌محمدی به جای دادن قول و وعده برای رسیدن به سهمیه المپیک، صرفاً گفت تلاش می‌کنیم و حرف از هدفی دیگر به میان آورد؛ از استعدادیابی برای ساختن نسل آینده فوتبال ایران.

گل‌محمدی ترجیح داد به جای بیان خواسته‌هایش، سر حرف را از برنامه‌هایی که دارد باز کند. به همین دلیل هم بود که بعد از کنفرانس خبری، در نخستین گفت‌وگوی خود با روزنامه فدراسیون تأکید کرد به تیم امید آمده‌ام تا فوتبال ایرانی را زنده کنم: «آنچه همیشه برای ما اهمیت داشته، وطن بوده، وقتی چنین مسئولیتی پیش می‌آید، می‌توان از خیلی مسائل دیگر چشم‌پوشی کرد تا انتخاب اول و آخرمان کشوری باشد که دوستش داریم. اگر بتوانیم حتی قدم کوچکی برای سربلندی آن برداریم، باید این فرصت را غنیمت بشماریم. آمده‌ام تا فوتبال ایرانی را زنده کنم. فوتبالی که ترکیبی از غیرت، احساس و بازی هجومی است. می‌خواهم این نگاه را در تیم ملی امید پیاده کنم و برای تحقق آن تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت.»

سرمربی تیم امید خوب می‌داند که نخستین انتظار از او، کسب سهمیه المپیک است، اما با اشاره به اهداف بلندمدت خود در تیم ملی امید، المپیک ۲۰۲۸ را یکی از برنامه‌های مهم این مجموعه خواند، اما تأکید کرد که نگاه او تنها به کسب سهمیه المپیک محدود نمی‌شود: «قطعاً به المپیک ۲۰۲۸ فکر می‌کنیم و نگاه‌مان به آینده است، اما مهم‌تر از آن، فلسفه‌ای است که می‌خواهیم برای پشتوانه‌سازی تیم ملی ایجاد کنیم. هدف ما این است که فوتبالیست ایرانی را به جایگاه واقعی خودش برسانیم. شاید در سال‌های گذشته استعداد‌های زیادی آن‌طور که باید دیده نشده‌اند، اما از این پس می‌خواهیم همه نسل‌ها را زیر نظر داشته باشیم و برای رشد آنها قدم برداریم. بازیکن جوان ایرانی باید بداند هر کجا که باشد و در هر سطحی فوتبال بازی کند، مورد توجه قرار دارد و فرصت دیده شدن خواهد داشت.»

در پایان، اما یحیی گل‌محمدی هم مثل تمام سرمربیان قبلی که روی نیمکت امید‌های فوتبال ایران نشسته بودند، حمایت مستمر این مجموعه را لازمه اجرای برنامه‌هایش خواند: «انتظارم این است که حمایت‌ها از برنامه‌هایی که برای شناسایی استعداد‌ها در تمام استان‌ها داریم، ادامه پیدا کند. المپیک هدف بسیار مهمی است، اما نباید از اهداف دیگر غافل شویم.» یحیی در نخستین کنفرانس خبری خود نیز گفته بود که حتی یک استعداد باکیفیت و جوان نیز نباید در فوتبال ایران ناشناخته بماند و به همین دلیل خواهان استخدام یک کارگروه پرتعداد از مربیان شاغل در فوتبال ایران شده بود برای شناسایی بازیکنان مستعد و باکیفیت در تمام نقاط کشور.