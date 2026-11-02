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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی

مصرف روزانه بنزین باید به ۱۲۰ میلیون لیتر برسد

3 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به کاهش مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان امسال گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، باید در دی و بهمن امسال مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۲۰ میلیون لیتر برسد.

جوان آنلاین: کرامت ویس‌کرمی-مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی-درباره تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور اظهار کرد: میانگین توزیع و مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. با این حال، از ابتدای آبان امسال رشد مصرف به صفر رسید؛ به این معنا که مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بدون رشد بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، مصرف بنزین به‌طور متعارف سالانه ۶ درصد افزایش می‌یافت.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در این حوزه رخ داده، این است که در ۱۰ روز نخست آبان امسال، روند مصرف از صفر به منفی رسیده است؛ به‌طوری که مصرف بنزین در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱.۲ درصد کاهش داشته است. این کاهش می‌تواند ناشی از مدیریت مصرف بنزین در دو بخش قیمتی و غیرقیمتی باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بیشترین میزان مصرف بنزین در استان‌های کشور بیان کرد: استان تهران با مصرف روزانه ۲۰ میلیون لیتر، بیشترین میزان مصرف را دارد و پس از آن استان‌های فارس، خراسان رضوی و اصفهان قرار دارند. البته برخی استان‌های مرزی نیز سرانه مصرف بنزین بالایی دارند که از آن جمله می‌توان به هرمزگان، آذربایجان غربی و فارس اشاره کرد. از این رو، در تلاشیم برنامه مناسبی برای استان‌هایی که با رشد بالای مصرف بنزین روبه‌رو هستند، اجرا کنیم.

ویس‌کرمی افزود: این برنامه می‌تواند شامل اقدام‌هایی باشد که از مرداد امسال در تهران و ۱۱ استان مرزی، با حذف کارت اضطراری یا کارت جایگاه، اجرا شده است.

کاهش ۱۱ میلیون لیتری مصرف بنزین

وی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای کاهش مصرف سوخت گفت: تاکنون سه اقدام در این زمینه انجام شده است. از ۱۷ شهریور امسال، قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در ۱۶ روز نخست شهریور ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۴۴ میلیون لیتر بود که پس از اعمال تغییرات در نرخ سوم بنزین، این رقم در نیمه دوم شهریور به ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: با اجرای این اقدام، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و کارگروه ماده ۸ مصوبه دوم آذر ۱۴۰۴، میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز دوم شهریور در مقایسه با ۱۶ روز نخست این ماه، ۱۱ میلیون لیتر کاهش یافت.

صرفه‌جویی ۱۳ همتی با صرفه‌جویی در مصرف بنزین

وی درباره جمع‌آوری کارت‌های جایگاه عرضه سوخت نیز توضیح داد: این اقدام بر اساس قانون بودجه از سال ۱۴۰۳ و با هدف کاهش استفاده از کارت جایگاه به ۵ درصد و افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی دنبال شد. این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در استان کرمان اجرا شد و در نهایت، با اقدام‌های انجام‌شده، تاکنون ۱۳ همت صرفه‌جویی به همراه داشته است. با دستور رئیس‌جمهوری، قرار است این مبلغ برای بهبود معیشت مردم، از جمله افزایش اعتبار کالابرگ، اختصاص یابد. در واقع، دولت این منابع حاصل از صرفه‌جویی را با هدف حمایت از افراد کم‌درآمد در نظر گرفته است.

افزایش مصرف سی‌ان‌جی با جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه

ویس‌کرمی با اشاره به نتایج اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های جایگاه در استان کرمان گفت: کرمان نخستین استانی بود که کارت‌های سوخت جایگاه در آن جمع‌آوری شد و نخستین نتیجه این اقدام، کاهش صف در جایگاه‌های عرضه بنزین بود. در مرداد امسال نیز ۱۳ درصد کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف سی‌ان‌جی را شاهد بودیم.

وی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: پیش از ۱۶ شهریور، مصرف سی‌ان‌جی به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسیده بود که البته این رقم با هدف‌گذاری ما فاصله دارد؛ با این حال، افزایش مصرف ثبت‌شده، قابل توجه است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، باید در دی و بهمن امسال به مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین برسیم. خوشبختانه مردم در این زمینه همکاری می‌کنند. نباید فراموش کرد که تولید بنزین برای دولت نیز هزینه‌بر است؛ بنابراین، هرچه بتوانیم طرح‌های مدیریت مصرف بنزین را اجرا و مصرف سی‌ان‌جی را افزایش دهیم، به این هدف نزدیک‌تر خواهیم شد.

توان ۴۰ میلیون مترمکعبی عرضه سی‌ان‌جی

ویس‌کرمی گفت: هم‌اکنون، امکان عرضه روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد که معادل ۴۰ میلیون لیتر بنزین است.

برچسب ها: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ، مصرف بنزین ، سبد سوخت
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