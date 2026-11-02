کد خبر: 1388121
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
جامعه » اخبار كلی

اعلام جرایم رانندگان متخلف تاکسی‌های برقی

رانندگان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از افزایش سود تسهیلات، لغو طرح ترافیک و پیگیری قضایی در صورت تکرار تخلف رانندگان تاکسی‌های برقی خبر داد.

جوان آنلاین: علی رحیمی، با تاکید بر لزوم رعایت انضباط در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران، نسبت به هرگونه تخلف در استفاده شخصی از خودروهای شهری و حذف علائم شناسایی از تاکسی های برقی هشدار داد و گفت: نظارت های میدانی ما در سازمان تاکسیرانی نشان می دهد متاسفانه برخی رانندگان با حذف برچسب‌های تاکسی به ویژه تاکسی های برقی، خودروهای خود را از چرخه عمومی خارج و برای مصارف شخصی به کار می‌گیرند که با این تخلفات برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخورد سه مرحله‌ای با رانندگانی که آرم و علائم را از روی تاکسی برقی خود حذف کرده‌اند، گفت: در مرحله اول، تسهیلات قرض‌الحسنه صفردرصدی که با هدف حمایت از ناوگان به راننده پرداخت شده است طی مکاتبه و هماهنگی با بانک، نرخ سود این تسهیلات برای افراد متخلف به بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و همچنین امتیاز تردد در محدوده طرح ترافیک به مدت یک ماه لغو می‌شود.

رحیمی افزود: در مرحله دوم، در صورت تعهد راننده و نصب کامل برچسب‌ها و علائم تاکسی برقی، امتیاز طرح ترافیک تاکسیران مجدداً برقرار خواهد شد اما افزایش نرخ سود تسهیلات آیون برقرار بوده و قابل بازگشت نخواهد بود. همچنین در مرحله سوم نیز در صورت تکرار تخلف، ضمن حذف کامل طرح ترافیک، پیگیری قضایی برای ضبط خودرو به نفع بیت‌المال صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: الگوی استاندارد و مصوب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران برای نصب آرم و علائم روی بدنه خودرو به رانندگان اعلام شده و قطعا تردد بدون این علائم مصوب، غیرقانونی بوده و موجب اعمال جرایم و محدودیت‌های قانونی خواهد شد.

برچسب ها: رانندگان ، رانندگی ، تخلف
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