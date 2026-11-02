کد خبر: 1388116
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
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تهران بارانی می‌شود

ق اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: تا روز سه شنبه (۱۲ آبان‌) با گذر سامانه بارشی از روی استان در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا روز سه شنبه (۱۲ آبان‌) با گذر سامانه بارشی از روی استان در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی، در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت‌ها مه رقیق و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

از بعد از ظهر پنجشنبه (۱۴ آبان) فعالیت سامانه بارشی دیگری پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۲ ‌آبان) قسمتی ابری تا ابری، در بعضی ساعت‌ها بارش باران و وزش باد شدید،‌گاهی رگبار و رعد و برق، به‌تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۱۳ آبان) کمی ابری و وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: باران ، هواشناسی ، هواشناسی تهران
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