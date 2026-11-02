حمایت از تولیدکنندگان و برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۱آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح سیاست‌ها و رویکردهای قوه قضاییه در راستای حمایت از تقویت بنیه‌ی اقتصادی و تولیدی کشور اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادیِ تولیدمحور و مولّد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ لکن اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدّار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است.

رئیس قوه قضاییه، مبارزه‌ی با فساد را یک اولویت تعطیل‌ناپذیر دانست و بیان داشت: عزم ما در قوه قضاییه برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی و به موازات آن، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و بعضاً از آشفتگی بازار سوء‌استفاده می‌کنند و با احتکار اقلام و یا عرضه کالاهای معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است و این عناصر اطمینان داشته باشند که وفق موازین قانونی، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار می‌گیرند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در اینجا باید تفکیک و تمایزی نیز میان آنکه به اسم فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شود و آنکه هدف و قصدش، فعالیت سالم اقتصادی است اما به واسطه‌ی شرایط موجود (از جمله تحریم‌های دشمنان و سایر شرایط تحمیلی) زمین می‌خورد، قائل شد. ما این دو قسم را متمایز از هم می‌دانیم و بالتبع در برخورد با آنان نیز وفق قانون، رویکردهای متفاوتی داریم. اینکه بعضاً از قوه قضاییه انتقاد می‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی، اِعمالِ مرخصی از زندان، زیاد است؛ عمدتاً ناشی از همین تمایز و تفکیک است. وقتی یک محکوم اقتصادی، هدفش ارتکاب فساد نبوده، لکن شرایط موجود، سبب زمین خوردن او شده و او می‌تواند با حضور در محل کارخانه یا شرکت خود، امور را تمشیّت کند و به جبران زیان‌ها برگرداندن اموال به بیت المال و جلب رضایت شکات بپردازد؛ موازین و معیارهای مندرج در قانون، اعطای مرخصی به او را در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز شمرده است.

رئیس عدلیه در ادامه‌ی نشست امروز توصیه‌هایی تخصصی را پیرامون دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا مطرح کرد و در همین راستا عنوان داشت: در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ملت ایران و اقدامات این رژیم در به شهادت‌ رساندن مقامات عالی‌رتبه کشورمان که مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی و نقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل بوده، تسریع در رسیدگی‌ها امری مهم است؛ لکن به موازات، دقت و تدقیق در رسیدگی‌ها و اتقان آراء است.

قاضی‌القضات با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: شیطان و شیطان‌صفتان به زعم باطل خود در سودای آن هستند تا مردم ایران را از فرهنگ خداجویی و حقیقت‌طلبی و ارزش‌های دینی و ملی و ایضاً هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، دور سازند؛ در عصر سیاه ستمشاهی و طاغوتی به یک شکل و در عصر حاضر به اَشکال دیگر و با ابزارها و روش‌های جنگ ترکیبی و ادراکی و تهاجم فرهنگی. دشمن در رویایِ شومِ تغییرِ فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی مردم ما به سر می‌برد.در اینجا همه دستگاه‌ها و تشکیلات، بالاخص نهادهای متولی امر فرهنگ، دارای مسئولیت‌های فوق‌العاده خطیری هستند. ما نیز در قوه قضاییه در راستای مقابله‌ی با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم، دچار انفعال نمی‌گردیم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم، به نهادهای متولی، نهایت کمک و مساعدت را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به مقوله‌ی به‌روزرسانی سند تحول قضایی نیز گریزی زد و اظهار کرد: در موضوع به‌روزرسانی سند تحول قضایی، همه مراجع و مراکز ذی‌صلاح و ذی‌مدخل، با نگاهی آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور به ارائه راهکار و طریق بپردازند و کمافی‌السابق از نظرات متخصصان خارج از قوه قضاییه بهره‌مند شوند. در اینجا باید توجه داشت که بعضاً به سبب تحولات و مقتضیات زمان، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ فلذا این انعطاف برای تغییر اولویت‌ها باید در نسخه روزآمدشده‌ی سند تحول، لحاظ و پیش‌بینی شود.

رئیس قوه قضاییه در خلال نشست امروز، با اشاره به تدبیر راهگشایی که در راستای مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده، بیان داشت: در خصوص مصادیق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر آن دسته از محکومان به قصاص که صاحب حق قصاص، آنها را در وضعیت نامعین و بلاتکلیف قرار داده است و آنها مجازات جنبه عمومی جرم را متحمل شده‌اند، با اذن امام شهید، تدبیری ویژه اتخاذ شده که همه مراجع ذی‌صلاح قضایی موظف و مکلف هستند به آن تدبیر راهگشا، جامه عمل بپوشانند.

شایان ذکر است، رئیس دستگاه قضا در مطلع نشست امروز، بار دیگر به تمجید از ملت مبعوث پرداخت و بیان داشت: قهرمانان حقیقی و واقعی، آحاد ملت مبعوث‌شده و بصیر ایران اسلامی هستند که بالغ بر ۲۴۶ شب است در خیابان‌ها و میادین شهرها، حضوری چشمگیر و دشمن‌شکن دارند و خیزش‌شان امتداد پیروزی‌های رزمندگان ما در میدان‌های نبرد است. ایضاً کمال قدردانی و سپاس را از کلیه‌ی نیروهای سلحشور نظامی در سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای فراجا و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نیز داریم که برای تحکیم امنیت و آرامش مردم و دفع شر اشرار و دشمنان، شبانه‌روزی در حال مجاهدت هستند. در این مجال باید از همه کسانی که در عرصه‌ی سیاست و دیپلماسی، در راستای منافع ملی تلاش می‌کنند و ایضاً آنها که در میدان رفع حوائج مردم و رسیدگی به معیشت مردم و همچنین حوزه‌ی مبارزه با فساد و رونق تولید، گام برمی‌دارند، تقدیر و تشکر کنیم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و یک بار دیگر از قهرمانان ورزش کشورمان بویژه قهرمانان ورزش کشتی که در رقابت‌های جهانی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بارها به اهتزاز درآوردند و موجبات شادی دل ملت را فراهم آوردند، قدردانی و تشکر می‌کنم.

قاضی‌القضات در ادامه، ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان، نماد و رمز مقاومت و ایستادگی است؛ ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) از همان ابتدای انقلاب، هیمنه و ابهت آمریکای مستکبر را شکست و از آن مقطع تا امروز، شکست‌های شیطان بزرگ در برابر ملت ایران ادامه دارد. مبارزه با استکبار یک نوع عدالت‌خواهی و دفاع از ارزش‌هاست؛ مبارزه با استکبار یعنی ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم. همچنین ۱۳ آبان روز دانش‌آموز نیز نام گرفته شده است. مستکبران و ایادی و اذناب آنها در عصر طاغوت نمی‌خواستند دانش‌آموزان و دانشجویان ما حقیقت‌طلب و ظلم‌ستیز بار آیند اما به برکت انقلاب اسلامی امروز حتی کودکان ما نیز مشق عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی می‌کنند؛ کافی است به تجمعات شبانه ملت ایران بنگرید و ببینید که بعضاً فرزندان خردسال ایران اسلامی، چه تعابیر نغز و بلندی را در راستای استکبارستیزی به کار می‌برند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به سالروز تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ اظهار کرد: رژیم دست‌نشانده طاغوت در آبان سال ۱۳۴۳ اقدام به دستگیری و تبعید حضرت امام خمینی(ره) کرد و به زعم باطل خودش قصد منزوی کردن امام (ره) را داشت اما خداوند نور خود را عالم تاب کرد و پس از همان دستگیری و تبعید بود که نه تنها مردم ایران بلکه تمامی آزادگان و مستضعفین جهان، امام خمینی(ره) را رهبر و پیشوای خود دانستند و نگاه اندیشمندان و متفکران جهان به امام خمینی(ره) و نهضت او که عاری از وابستگی به شرق و غرب بود، جلب شد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به دهم آبان سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، یاد و خاطره‌ی اولین شهید محراب را گرامی داشت.