کد خبر: 1388074
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶
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ثبت بیش از ۸۲ هزار کلاس درس در طرح شهید عجمیان

س دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی با تشریح عملکرد طرح شهید عجمیان، از ثبت بیش از ۸۲ هزار کلاس درس در این طرح خبر داد.

جوان آنلاین: اردشیر دهقانی مشاور رییس سازمان نوسازی مدارس کشور و دبیر قرارگاه جهادی وزارت آموزش و پرورش، در گردهمایی مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها، با قدردانی از اقدامات این سازمان در بازگرداندن یک‌هزار و ۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده به چرخه آموزش، اظهار کرد: تلاش مدیران و همکاران نوسازی مدارس در این زمینه شایسته تقدیر است.

وی طرح شهید عجمیان را پیشران نهضت توسعه عدالت آموزشی دانست و افزود:امسال بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ مدرسه و ۸۲ هزار و ۳۷۳ کلاس درس در سامانه طرح ثبت شد که تحقق ۱۰۸ درصدی هدف‌گذاری اولیه را نشان می‌دهد.

دهقانی با اشاره به اقدامات اجرایی این طرح گفت: رنگ‌آمیزی بیش از ۵۳ هزار کلاس درس، دیوارنگاری بیش از ۱۲ هزار دیوار مدرسه، تعمیر و بهسازی نزدیک به ۸۸ هزار نیمکت و اجرای اقدامات متعدد در زمینه آسفالت، ایزوگام، سرویس‌های بهداشتی، روشنایی و تجهیزات مدارس از جمله نتایج اجرای طرح شهید عجمیان بوده است.

وی مشارکت مردمی را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح عنوان کرد و افزود:انجمن‌های اولیا و مربیان، گروه‌های جهادی متشکل از دانش‌آموزان و معلمان و بسیج دانش‌آموزی، بیش از ۶۲ درصد مشارکت‌های اجرایی طرح را بر عهده داشتند.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت این طرح حاصل همکاری سازمان نوسازی مدارس، آموزش‌وپرورش، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی است، تصریح کرد: عملکرد استان‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای هم‌افزایی و مشارکت اجتماعی در پیشبرد عدالت آموزشی است.

دهقانی همچنین با قدردانی از حمایت‌های وزیر آموزش‌وپرورش و تلاش‌های حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، همدلی و همراهی مدیران را عامل مهم موفقیت این مجموعه دانست و بر ضرورت حمایت از پیمانکاران، تقویت ارتباط با مردم و انعکاس بهتر دستاوردهای سازمان تأکید کرد.

وی در پایان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی و تقویت جریان مشارکت مردمی را از اولویت‌های گام سوم نهضت توسعه عدالت آموزشی برشمرد.

برچسب ها: درس ، کلاس درس ، شهید عجمیان
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