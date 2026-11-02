زاکانی: مردم ایران قدردان افتخارآفرینی قهرمانان کشتی هستند

شهردار تهران، با تبریک به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از رقابت‌های جهانی آستانه، از تلاش‌ها و افتخارآفرینی ملی‌پوشان کشورمان قدردانی کرد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با تبریک به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از رقابت‌های جهانی آستانه، از تلاش‌ها و افتخارآفرینی ملی‌پوشان کشورمان قدردانی کرد.

وی در این پیام خطاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد نوشت:

«خدا قوت به قهرمانان و آزادکاران تیم ملی ایران که زیباترین صحنه‌ها را رقم زدید و دوبار سرود ایران عزیز را به صدا درآوردید. زحمات و تلاش‌های شما هیچ‌گاه از نگاه مردم ایران پنهان نبوده و نیست.

سال‌هاست که با موفقیت‌های شما ورزشکاران اشک شوق می‌ریزیم و با ناکامی‌هایتان غمگین می‌شویم؛ این مردم قدردان قهرمانانشان هستند.

تبریک به اعضای تیم ملی، کادر فنی و مردم ایران؛ به امید پیروزی‌های بیشتر.»