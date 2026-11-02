بازداشت یک زن به اتهام تلاش برای انحراف تجمعات خیابانی

جوان آنلاین: ملت بصیر و مبعوث‌شده‌ی ایران اسلامی، بالغ بر ۸ ماه است که میادین و خیابان‌های شهرهای سراسر کشور را در حمایت از رزمندگان‌شان و عزت‌شان تسخیر کرده‌اند و رزمایش خیابانی‌ آنها، همردیف جهاد مجاهدان خط مقدم میدان بوده است. به فرموده رهبر معظم انقلاب، حضور هشت‌ماهه‌ی ملت مبعوث در میادین، امتدادبخش دفاع مقدس هشت‌ساله است که به موازات پایمردی نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجی، از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد.

به گزارش مهر، بدون تردید، قیام‌اللیل ۸ ماهه ملت سلحشور ایران تیری زهرآگین در چشمان دشمنان این مرز و بوم و سلامی از سر صدق بر دستان پرقدرت رزمندگان خط مقدم مقاومت بوده است؛ از همین‌رو، از همان ابتدا، این تجمعاتِ سرشار از شور و شعور، مورد حقد و کینه دشمنان قرار گرفت و معاندان، بسیار جهد باطل کردند تا خط پایانی برای این تجمعات حماسی پیدا کنند؛ لکن عزم جزم ملت مبعوث ما بر خواست شیطانی عنودان، چیره گشت و هر روز بر رونق و دوام و قوام این تجمعات، افزوده شد. اکنون صفوف مستحکم ملت در خیزش‌های شبانه که برآمده از مکتب بصیرت و مقاومت است، در زمره‌ی مؤلفه‌های اقتدار ملی ایران اسلامی محسوب می‌شود و بسیار مورد غضب و خشم دشمنان است.

در همین خصوص در پی رصدهای اطلاعاتی صورت‌گرفته درباره تحرکات برخی جریان‌های نفوذ که تلاش داشتند مطالبات به حق مردم مبعوث شده را در تجمعات خیابانی منحرف کنند، یکی از لیدرها ی مرتبط در این رابطه، در روزهای اخیر بازداشت شد.