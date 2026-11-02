کد خبر: 1388040
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
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هشدار تشدید بارش‌ها و سیلاب در ۱۲ استان؛ تهران سه‌شنبه بارانی است

بارش‌ها رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب در ۱۲ استان خبر داد و گفت: تهران سه‌شنبه شاهد بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهد بود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران و استان‌های ساحلی دریای خزر، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور نیز امروز افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار پراکنده و رعد و برق رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) گفت: در سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران، شمال غرب، غرب و شمال شرق کشور، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۳ آبان) در نیمه شرقی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در استان‌های ساحلی دریای خزر، مناطقی از غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی، بارش پراکنده و رعد و برق رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز پنجشنبه (۱۴ آبان) نیز در شمال غرب، مرکز، غرب و جنوب غرب کشور و مناطقی از شرق و جنوب شرق، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۱ آبان) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد، افزایش ابر در بعضی ساعت‌ها و وزش باد شدید، گاهی همراه با رگبار باران و رعد و برق، دور از انتظار نیست. حداقل دمای پایتخت ۱۲ و حداکثر دما ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان تهران گفت: از بعدازظهر امروز تا روز سه‌شنبه (۱۲ آبان)، با عبور سامانه بارشی از روی استان، در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی، بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در ارتفاعات بالادست استان تهران نیز احتمال وقوع رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین وجود دارد. همچنین در بعضی ساعت‌ها مه رقیق و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

ضیائیان با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به پایتخت خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز پنجشنبه (۱۴ آبان) فعالیت سامانه بارشی دیگری در استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به صدور هشدار نارنجی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور خاطرنشان کرد: امروز در استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان، ارتفاعات قزوین، زنجان، تهران، البرز، غرب مازندران و ارتفاعات گیلان، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط این مناطق احتمال وقوع گردوخاک و در مناطق مستعد نیز بارش تگرگ وجود دارد.

برچسب ها: بارش‌ها ، باران ، هواشناسی
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