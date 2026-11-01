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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
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وعده فتاح در مراسم افتتاح ۳ هزار و دویست و دهمین مدرسه برکت

ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر شهید میناب

1 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش و در مراسم افتتاح ۳ هزار و دویست و دهمین مدرسه برکت از تعهد این ستاد برای ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر یک از شهدای مدرسه میناب در یک‌سال آینده خبر داد. 

جوان آنلاین: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش و در مراسم افتتاح ۳ هزار و دویست و دهمین مدرسه برکت از تعهد این ستاد برای ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر یک از شهدای مدرسه میناب در یک‌سال آینده خبر داد. 
به گزارش «جوان»، مراسم افتتاح ۳ هزار و دویست و دهمین مدرسه برکت به میزبانی علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و با حضور سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. فتاح در این جلسه با اشاره به تعهد ستاد اجرایی فرمان امام برای تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار کشور گفت: ساخت مدرسه یکی از تکالیف امام شهید ماست و سنت حسنه‌ای است که آن را با اعتقاد و با قدرت ادامه خواهیم داد. 
وی افزود: در یک‌سال گذشته در ساخت و تکمیل ۲۰۰ مدرسه برکت مشارکت کردیم که امروز مجموع مدارس برکت را به عدد ۳ هزار و ۲۱۰ رسانده‌ایم. همچنین در این مدت، ۱۸۳ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم نیز مرمت و بازسازی شد تا از آسیب‌های ناشی از جنگ در حوزه آموزش و پرورش کاسته شود. 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به ضرورت افزایش کیفیت آموزش مدارس ادامه داد: در موضوع مدرسه فقط نباید متمرکز بر سخت افزار و ساختمان باشیم. کیفیت آموزشی نیز نیازمند حمایت است و به همین دلیل، در آغاز سال تحصیلی جدید علاوه بر توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کشور، ۱۵ هزار بسته معلمانه برای معلمان مدارس روستایی و عشایر توزیع شد و توانمندسازی و آموزش ۳۵ هزار معلم مناطق محروم از طریق سامانه معلمانه در دستور کار قرار گرفت. فتاح در ادامه از ضرورت مهارت‌افزایی دانش‌آموزان سخن گفت و تأکید کرد: همچنان از ساخت مدارس تولید و مهارت حمایت می‌کنیم. تجهیز و تکمیل ۶۰ مدرسه تولید و مهارت توسط ستاد اجرایی فرمان امام، گواهی بر این مدعاست. وی گفت: در آستانه روز دانش‌آموز هستیم و نمی‌توانیم شهدای مدرسه میناب را لحظه‌ای از خاطرمان دور کنیم. امروز در کنار وزیر محترم آموزش و پرورش متعهد می‌شویم که طی یک‌سال آینده، ۱۶۸ مدرسه را به نام هر یک از شهدای میناب بسازیم. 
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز در ابتدای این مراسم با بی‌نظیر دانستن رویکرد و عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام در حمایت از ساخت مدارس گفت: مدرسه‌سازی لذت‌بخش است، اما تماشای خروجی این مدارس و دانش‌آموزانی که در نقش‌های اجتماعی‌شان موفق می‌شوند، لذت‌بخش‌تر است. تمرکز بر کیفیت آموزشی از موارد مهمی است که در دستور کار تفاهم‌نامه مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد. کاظمی افزود: مهارت آموزی یکی از خلا‌های مهم نظام آموزشی است. مشاهده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که منتظر جذب در دستگاه‌های مختلف هستند، پسندیده نیست. توسعه مدارس مهارت در کشور از این جهت مهم است که می‌تواند هر یک از دانش‌آموزان را ماهر رشد دهد تا بتوانند بلافاصله مشغول به کار و فعالیت شوند. واقعا انگیزه داریم که بتوانیم طرح موفق کاد در نظام آموزشی دهه شصت را احیا کنیم. وزیر آموزش و پرورش در پایان با استقبال از تعهد ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام شهدای میناب گفت: این خبر خوب و مسرت بخشی است که همین امروز آن را در جلسه هیئت دولت و در حضور رئیس‌جمهور مطرح خواهم کرد. شهدای میناب نماد مظلومیت ایران و توحش دشمنان ماست و همواره باید از آنها حرف بزنیم و نام و یادشان را زنده کنیم. ساخت مدرسه به نام هر شهید، اقدام فرهنگی بزرگ و ارزشمندی است که در تاریخ ایران ثبت و ماندگار خواهد شد. 
همچنین در این مراسم به صورت نمادین مدرسه دخترانه برکتِ کوثر روستای ده صحرا واقع در شهرستان خان‌میرزای استان چهارمحال و بختیاری بصورت ارتباط تصویری افتتاح شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، آموزش و پرورش ، نیرو
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