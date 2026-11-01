‌پایان فعالیت باند سارقان کرمان در تهران 

جوان آنلاین: دو سارق سابقه‌دار که پس از انجام سرقت‌های سریالی در استان کرمان، برای ادامه فعالیت مجرمانه خود راهی تهران شده بودند، در کمتر از ۴۸ ساعت با هوشیاری مأموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد هنگام سرقت از انباری یک ساختمان مسکونی دستگیر شدند.

چند روز قبل مردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۹ مهرآباد از سرقت انباری ساختمان محل سکونتش در محله استاد معین شکایت کرد. شاکی گفت سارقان در غیاب او وارد ساختمان شده و اموال داخل انباری را به سرقت برده‌اند.

با ثبت شکایت، تحقیقات پلیسی برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت و کشف اموال مسروقه آغاز شد.

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد دو مرد جوان در این سرقت نقش داشته‌اند که برای پنهان ماندن هویتشان صورت‌های خود را با ماسک بهداشتی پوشانده بودند. در حالی که تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه داشت، مأموران با شکایت‌های مشابه دیگری روبه‌رو شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد سارقان در همان محدوده به چندین انباری دیگر نیز دستبرد زده‌اند و با وجود تکرار سرقت‌ها، هیچ ردی از خود به جا نگذاشته‌اند.

غافلگیری سارقان در صحنه سرقت

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت در ادامه گفت: با افزایش شکایت‌ها، مأموران گشت‌های محسوس و نامحسوس خود را در محدوده‌هایی که احتمال فعالیت سارقان در آنها وجود داشت، افزایش دادند و ساختمان‌های مشکوک را تحت نظر گرفتند. سرانجام پس از ۴۸ ساعت، مأموران به دو مرد جوان که وارد ساختمانی شده بودند مشکوک شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

مأموران در ادامه این دو مرد را هنگام سرقت غافلگیر و دستگیر کردند. متهمان پس از انتقال به کلانتری و بررسی سوابقشان، به عنوان دو سارق سابقه‌دار شناسایی شدند که مدتی قبل به اتهام انجام سرقت‌های سریالی در استان کرمان تحت تعقیب کارآگاهان پلیس آگاهی آن استان قرار گرفته بودند. تحقیقات نشان داد این دو متهم پس از انجام سرقت‌های متعدد در کرمان، برای فرار از چنگ قانون و دور ماندن از شناسایی، محل فعالیت خود را به تهران تغییر داده و سرقت‌های سریالی از انباری ساختمان‌های مسکونی را آغاز کرده بودند، اما خیلی زود در دام مأموران کلانتری مهرآباد گرفتار شدند.

اعتراف به ۱۰ فقره سرقت

سرهنگ علایی در تشریح شیوه فعالیت متهمان گفت: دو سارق در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی اعتراف کردند و توضیح دادند برای اجرای نقشه‌هایشان ابتدا خودرو‌هایی را سرقت می‌کردند و سپس با استفاده از آنها به محل سرقت انباری‌ها می‌رفتند. آنها پس از سرقت اموال داخل انباری‌ها، وسایل داخل خودرو را باز می‌کردند و در نهایت خودرو را در نقطه‌ای رها می‌کردند تا ردی از خود به جا نگذارند.

متهمان تاکنون به ۱۰ فقره سرقت از انباری ساختمان‌ها اعتراف کرده‌اند. مأموران در ادامه تحقیقات با شناسایی مخفیگاه آنها، مقدار زیادی از اموال مسروقه را کشف کردند.