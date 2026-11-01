با وجود اینکه هرگونه سد معبر در معابر و خیابان‌ها ممنوع است و عوامل پلیس و شهرداری موظف به برخورد با آنها هستند، هنوز هم شاهد این نوع از معضلات شهری هستیم؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد ترافیک و راه‌بندان در خیابان و میادین، گاهی نیز موجب بروز تصادفات خسارتی یا مرگبار می‌شود.

با وجود آنکه طبق قانون، حرکت در خیابان‌ها مختص تردد خودرو‌های عبوری و عمومی است، اما توقف خودرو‌های میوه‌فروش در خیابان‌ها، میادین و بزرگراه‌ها عملاً موجب بروز ترافیک شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این خودرو‌ها بدون کوچک‌ترین توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی با پارک خودرو‌های خود، ضمن سلب آرامش از شهروندان، معضلات ترافیکی بسیاری ایجاد می‌کنند.

طبق قانون، پلیس راهور و عوامل مقابله با سد معبر شهرداری وظیفه دارند با این معضل به صورت قانونی و بدون کوچک‌ترین درگیری برخورد کنند، اما برقرار ماندن این معضل روشن می‌کند این ساختار‌های قانونی وقعی به این معضل نمی‌گذارند. اما در کنار این موضوع باید به اقدامات مجرمانه برخی از این رانندگان اشاره کرد.

بررسی‌های پلیس آگاهی نشان می‌دهد برخی معدود از این رانندگان مجرمان حرفه‌ای بوده و در برخی از موارد با سرقت خودرو‌ها و اقدام به دزدی از باغات و مزارع و انبار‌های کالا و مغازه‌های اطراف تهران، در پوشش راننده دوره‌گرد اقدام به فروش اجناس دزدی می‌کنند.

بسیاری از شهروندان از کم‌فروشی وانتی‌ها با ترازو‌های جعلی یا با سوءاستفاده از عجله و ترافیک اشاره می‌کنند.

برای رهایی از این معضل نیاز به همکاری مردم، پلیس و شهرداری است تا بتوان از این مشکل اجتماعی گذر کرد.