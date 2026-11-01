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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

ایران جزو ۲۰ کشور جهان در تولید انیمیشن سینمایی است

3 مدیر عامل بنیاد پویانمایی ایران گفت: ایران جزو ۲۰ کشور دنیا است که توان تولید انیمیشن سینمایی را دارد و پارسال ۶ اثر انیمیشن در سینما اکران شد.

جوان آنلاین: ناصر جاهدنیا عصر یکشنبه در آیین رونمایی از آثار جدید پویانمایی موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی در مشهد افزود: در حوزه انیمیشن دانش فنی بومی سازی شده است و در بخش سریال سازی از لحاظ حجم تولیدات در منطقه بی رغیب هستیم.

به گزارش ایرناف وی بیان کرد: همچنین ایران جزو ۱۲ کشور غیرآمریکایی است که موفق به کسب جایزه اسکار در حوزه آثار کوتاه انیمیشن شده است.

مدیر عامل بنیاد پویانمایی ایران ادامه داد: سال گذشته محصولات مختلفی در حوزه انیمیشن تولید شد که تعدادی موفق به کسب جوایز بین‌المللی شدند.

جاهدنیا اضافه کرد: یک اثر تولیدی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۶۶ جایزه بین‌المللی را کسب کرد و سه سال پیاپی کاندید اسکار شد.

بی توجهی به تجاری‌سازی انیمیشن ایران

تهیه کننده انیمیشن نیز در این آیین اظهار کرد: از نیروی انسانی، خلاقیت و زیرساخت‌های خوبی در کشور برای ساخت انیمیشن در کشور برخوردار هستیم، اما مهمترین مشکل خلا قانونی در حوزه مالکیت معنوی آثار است.

محمد مهدی مشکوری افزود: همچنین به تجاری سازی در انیمیشن ایران توجهی نشده است.

وی اضافه کرد: برای ساخت انیمیشن دینی و مذهبی نیاز به جسارت است.

تهیه کننده انیمیشن گفت: حال انیمیشن خوب است و ارزآوری بالایی دارد. البته در فضای مدیریتی این هنر افرادی وجود دارند که شناختی از پویانمایی ندارند، اما در حوزه مدیریتی قرار گرفته‌اند که از چالش‌های این حوزه است.

در این آیین انیمیشن‌های جدید موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی شامل «برکه، امضا، ترنج و هزار گنج وآهوی بخت من» رونمایی شد.

برچسب ها: ایران ، پویانمایی ، انیمیشن
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