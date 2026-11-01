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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۶
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

خبر‌هایی از دهه کرامت و اربعین

3 هیأت‌های مذهبی و کانون‌های مسجدی کشور این روز‌ها همزمان میزبان چند رویداد فرهنگی و قرآنی هستند؛ از تجلیل حاج حیدر توکل، نغمه‌سرای نام‌آشنای اهل‌بیت (ع)، در کنگره نوحه «گوشه عراق» تا انتصاب سرپرست دبیرخانه دهه کرامت و دبیر ستاد اربعین کانون‌های مساجد، و میزبانی از ۱۴ قاری ممتاز عراقی در مشهد و قم.

جوان آنلاین: تجلیل هیأتی‌ها از نغمه‌سرایان و شاعران آیینی کشور

 به گزارش ایسنا، دومین کنگره سبک و نوحه «گوشه عراق» به همت هیأت کعبةالرزایا و کارگاه شعر گوشه عراق و با هدف ارتقای کیفی شعر، سبک و مضامین فاطمی برگزار شد و قرار است در آیین پایانی خود، از یکی از نام‌آشناترین و اثرگذارترین نغمه‌سرایان و شاعران آیینی کشور قدردانی کند.

حاج حیدر توکل از چهره‌های باسابقه، متقدم و سرشناس عرصه نوحه‌سرایی و سرودن مراثی و مدایح اهل‌بیت (ع) است که دهه‌ها در حسینیه‌ها و هیأت‌های مذهبی تهران و سراسر کشور نغمه‌خوانی کرده و آثارش توسط مداحان نام‌آور زمزمه شده است. وی به‌ویژه با نغمه‌پردازی‌ها و سبک‌های روان و محزون خود در ایام محرم و فاطمیه نقشی کم‌نظیر در غنای محتوایی و موسیقایی نوحه‌سرایی سنتی و اصیل ایفا کرده و پرورش‌دهنده نسلی از شاعران و نوحه‌سرایان جوان هیأتی بوده است.

آیین تجلیل از حاج حیدر توکل روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در سالن شهید بلباسی واقع در خیابان ۱۷ شهریور، نبش ایستگاه مترو امیرکبیر (پیاده‌راه امیرکبیر) برگزار خواهد شد. 

 سرپرست دبیرخانه ستاد بزرگداشت دهه کرامت منصوب شد

آیین اختتامیه اجلاس مدیران ستادی و استانی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه در مجتمع آدینه برگزار شد.

در جریان برگزاری آیین اختتامیه این اجلاس؛ هاشم شیرازیان به عنوان سرپرست دبیرخانه ستاد بزرگداشت دهه کرامت منصوب شد. بر پایه این گزارش؛ ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور سالهاست که در دهه کرامت عهده‌دار بخش مردمی این ایام مبارک بوده و همواره فعالیت‌های متعددی در سراسر کشور با محور این ستاد به منظور گرامیداشت این دهه برگزار می‌شود.

 دبیر ستاد اربعین ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور شد

در جریان برگزاری آیین اختتامیه این اجلاس؛ حجت‌الاسلام مصطفی ثبوت با صدور حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری به عنوان دبیر ستاد اربعین ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور منصوب شد. بر پایه این گزارش؛ کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرساله در جریان برگزاری حماسه عظیم اربعین حسینی حضوری فعال و گسترده دارند؛ از برپایی مواکب مختلف و ارایه خدمت به زوار تا تهیه محتوا و تولیدات رسانه‌ای که منجر به حضور اثرگذار بچه‌های مسجد در این ایام شده است.

ارتقای سطح دانش قرآنی قاریان ممتاز عراق در ایران با میزبانی کمیته فرهنگی اربعین

همچنین سیدمحمد موجانی -رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین- گفت: به منظور گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با همکاری معاونت فرهنگی کتائب حزب‌الله و رایزنی فرهنگی ایران در بغداد، دوره ارتقای سطح علمی قاریان ممتاز عراق را با هدف تعمیق درک مفاهیم قرآنی آغاز کرد. ۱۴ نفر از قاریان برجسته و مشهور عراق، شامل نخبگان قرآنی عراق به این منظور به ایران دعوت شدند.

رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، فراتر رفتن از تلاوت صرف و ارتقای سطح فهم قاریان در حوزه‌های تخصصی است. تلاش ما بر این است که این عزیزان در رشته‌های علوم قرآنی، تفسیر، مفاهیم قرآن، اخلاق در قرآن و علوم تربیتی با قرآن کریم، از دانش اساتید ممتاز حوزه و دانشگاه بهره‌مند شوند.

وی افزود: توجه به شاخه‌های علمی میان‌رشته‌ای همچون علوم شناختی در ذیل مباحث تفسیری، از جمله ویژگی‌های بارز این دوره آموزشی است. رشد چشمگیر جایگاه مباحث قرآنی در جمهوری اسلامی ایران- هم از نظر حفظ و تلاوت و هم از نظر محتوایی و علوم دینی- موجب شده تا کشور‌های اسلامی از دستاورد‌های ایران استقبال کنند. در واقع، برگزاری این دوره در پاسخ به درخواست خودِ قاریان ممتاز عراق و با رایزنی‌های فرهنگی ایران در بغداد صورت گرفته است.»

موجانی ادامه داد: برنامه آموزشی این گروه چهارده نفره در شهر مشهد و در محل «دارالتفسیر» حرم مطهر رضوی با حضور اساتید برجسته‌ای همچون حاج احمد ابوالقاسمی، حاج قاسم مقدمی و حاج مهدی غلام‌نژاد برنامه‌ریزی برگزار شد. علاوه بر جلسات آموزشی، این قاریان از برنامه‌های جانبی شامل زیارت بارگاه منور رضوی و بازدید از اماکن مذهبی و دیدنی مشهد برخوردار شدند.

پس از اتمام برنامه‌ها در مشهد، این گروه وارد شهر قم شدند و در آنجا ضمن حضور در محافل قرآنی، از برنامه‌های قرآنی در مسجد جامع جمکران، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و بازدید از دستاورد‌های قرآنی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند خواهند شد. طبق برنامه، این دوره آموزشی در اواخر این هفته به پایان می‌رسد و فعالان قرآنی عراق جمعه به کشورشان بازخواهند گشت.

برچسب ها: دهه کرامت ، اربعین ، نوحه سرایی
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