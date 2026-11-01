بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر در آلمان در پی اعتراضات سراسری

جوان آنلاین: پلیس آلمان اعلام کرد شامگاه شنبه پس از بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز در چند شهر این کشور بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.

تظاهرات اصلی با ابتکار گروه «نسل زد سازمان می‌یابد» در بیش از ۳۰ شهر برگزار شد و ده‌ها هزار جوان در آن خواستار افزایش بودجه آموزش، کاهش هزینه‌های زندگی و مخالفت با احیای خدمت سربازی اجباری شدند.

با پایان تجمع‌های مسالمت‌آمیز برخی گروه‌ها در شهرهای هامبورگ، فرانکفورت و برلین با ایجاد موانع خیابانی و پرتاب سنگ، بطری و مواد آتش‌زا با پلیس درگیر شدند. نیروهای امنیتی نیز در برخی مناطق از خودروهای آب‌پاش استفاده کردند.

در فرانکفورت، افراد نقاب‌دار به چند فروشگاه، از جمله یک اسلحه‌فروشی، حمله کردند و دست‌کم دو قبضه سلاح سرقت کردند که پلیس آنها را بازیابی کرد. بیش از ۳۰ نفر نیز در این شهر بازداشت شدند.

در هامبورگ ۱۲۰ نفر بازداشت و ۱۱ مأمور پلیس زخمی شدند. در برلین نیز ۵۶ نفر بازداشت موقت و ۲۷ مأمور مجروح شدند. در کلن هم دست‌کم پنج نفر پس از درگیری با پلیس بازداشت شدند.

تا صبح یکشنبه، اوضاع در شهرهای درگیر عمدتاً آرام شده بود و تحقیقات پلیس درباره حوادث و خسارت‌های واردشده ادامه داشت.