صدها نفر در شهرهای زوریخ و بازل تجمع کرده و به فراخوان «ما دیگر خسته شده‌ایم، در سوئیس هم همین‌طور» پاسخ دادند؛ این دو تظاهرات با الهام از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر اروپا و به‌ویژه فرانسه به خشونت کشیده شد و مداخله پلیس را به دنبال داشت.

جوان آنلاین: صدها نفر که برخی از آن‌ها ماسک‌های هالووین به چهره داشتند، در زوریخ، حدود ساعت ۲۲:۳۰ در خیابان لانگ‌اشتراسه (Langstrasse) گرد آمدند. هم‌زمان با حرکت جمعیت به سمت میدان هلوتسیاپلاتز ( Helvetiaplatz)، ترقه‌ها و مواد آتش‌زا روشن شد.

با رسیدن معترضان به این میدان، فضا متشنج شد. شیشه‌های ایستگاه اتوبوس آسیب دید و موانع خیابانی ساخته‌شده از سطل‌های زباله، دوچرخه‌ها و وسایل گوناگون به آتش کشیده شدند.

پلیس برای متفرق کردن معترضان با خودروهای آب‌پاش وارد عمل شد. پلیس شهرداری زوریخ اعلام کرد که گروه‌های کوچکی از اغتشاشگران در نقاط مختلف اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله یا دوچرخه‌ها کردند. یک دستگاه خودرو به آتش کشیده شد و ویترین مغازه‌ها آسیب دید.

تصاویری از درگیری‌ها در زوریخ

پلیس تصریح کرد که چندین بار هدف پرتاب مواد آتش‌بازی، بطری و سنگ قرار گرفته است. ماموران از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند و درگیری‌های پراکنده تا حدود ساعت ۰۱:۳۰ بامداد ادامه داشت.

بیانیه پلیس همچنین خاطرنشان می‌کند که یک گشت پلیس که برای رسیدگی به یک اورژانس پزشکی فرا خوانده شده بود، مورد حمله جمعیت قرار گرفت. خودروی گشت آسیب دید و ماموران پلیس ناچار شدند پیش از آنکه بتوانند به یاری نوجوانی بشتابند که در جریان یک تصادف از ناحیه پا به شدت مجروح شده بود، عقب‌نشینی کنند.

پلیس ایالتی بازل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۱۵۰ نفر در حدود ساعت ۲۱:۰۰ در مرکز شهر تجمع کردند.

پس از ایراد چند سخنرانی، این دسته از معترضان با عبور از روی پل میتلر (Mittlere)، به سمت میدان مارکت‌پلاتز (Marktplatz) و سپس محله سن یوهان (St. Johann) حرکت کردند؛ جایی که برخی معترضان اقدام به آتش زدن موانع ساخته‌شده از سطل‌های زباله و نرده‌های فلزی کردند و این امر مداخله نیروهای امنیتی را در پی داشت.

معترضان در بازل نیز، درست مانند زوریخ، به تظاهرات جوانان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی استناد می‌کردند. افراد ناشناسی طی روزهای اخیر فراخوانی را در شبکه‌های اجتماعی با شعار GenZ regelt به معنای « نسل زد (متولدین اواخر دهه ۹۰ میلادی به بعد) اوضاع را در دست می‌گیرد»، منتشر کرده بودند.