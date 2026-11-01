یک رسانه عراقی به نقل از منابع امنیتی از رصد جنگنده‌ها و پهپادهای ناشناس در آسمان غرب این کشور و نیز استقرار گسترده نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) در مناطق صحرایی استان الانبار خبر داد.

جوان آنلاین: غرب آسیا هفته گذشته شاهد اخبار و تحولات مهمی بود؛ از جمله:

- سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن پالایشگاه رأس تنوره در منطقه شرق عربستان سعودی با موشک بالستیک خبر داد.

- وزارت خارجه قطر اعلام کرد سفر هیاتی از این کشور به تهران در چارچوب تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها و پایان دادن به بحران میان ایران و آمریکا از مسیرهای مسالمت‌آمیز انجام شد.

- سخنگوی دولت عراق با تأکید بر اتکا به راه‌حل‌های دیپلماتیک، گفت که عراق هرگز در درگیری‌های منطقه‌ای طرف نخواهد بود.

- دیوان امیری قطر در بیانیه‌ای با اشاره به دیدار امیر این کشور با رئیس جمهوری ایران در مسکو، اعلام کرد که تنگه هرمز و زنجیره تأمین انرژی محور این دیدار بود.

- منابع خبری طی یک هفته گذشته از شلیک چند فروند موشک بالستیک یمن به سمت ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.

- وزیر خارجه عراق از انجام تماس‌ها با ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران برای برگزاری نشست مشترک با عراق در راستای تقویت امنیت منطقه‌ای خبر داد.

- «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه بر ضرورت گسترش همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دمشق و بغداد تأکید کرد و سوریه را دروازه اصلی عراق برای دسترسی به دریای مدیترانه دانست.

- یک رسانه عراقی با اشاره به خشم ساکنان و مقامات محلی استان میسان در جنوب شرق عراق از تصمیم بغداد در بستن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) تحت فشار آمریکا نوشت: این اقدام که خشم ساکنان این استان را به دنبال داشته است، موجب شد در اعتراض به آن به خیابان‌ها بیایند.

- سخنگوی نیروهای مسلح یمن از افراد حاضر در فرودگاه عدن خواست به سرعت این فرودگاه را تخلیه کنند.

- خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترکیه میزبان مذاکراتی میان دولت‌های شرق و غرب لیبی برای اتحاد آنها بوده است درحالی که به تازگی این دو رقیب یک توافق جنجالی در زمینه تعیین صلاحیت دریایی با آنکارا را تایید کردند.

- نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس‌ دولت موقت سوریه در دمشق، بر اهمیت تقویت مشارکت و توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تاکید کرد.

- وزیر امور خارجه مصر در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود بر لزوم هماهنگی تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه تأکید کرد.

- امارات متحده عربی با توجه به شرایط حساس منطقه، بر اهمیت کاهش تنش و راه‌حل‌های دیپلماتیک در منطقه غرب آسیا تاکید کرد.

- نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان با انجام ۱۰۱ حمله هوایی و موشکی طی ۲۴ ساعت گذشته، اقدام نظامی خود به یمن را تشدید کردند.

- وزیر امور خارجه عمان خواستار بازسازی معادلات امنیتی در منطقه خلیج فارس از طریق ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید شد که در آن کشورهای منطقه، مستقل و به دور از وابستگی به قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا، رهبری را بر عهده بگیرند.

- منابع خبری هفته گذشته از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهر نجران عربستان خبر دادند.

- وزارت خارجه قطر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر دخالت این کشور در انتخابات رژیم صهیونیستی یا تلاش برای تاثیرگذاری بر آن را رد کرد.

- رهبر جنبش انصارالله یمن گفت که ملت عزیز ما بر مواضع و نهضت آزادی خواهانه خود ثابت قدم بوده و روحیه شهادت و ایثار باعث می شود که ستمگران بر امت ما سلطه نیابند.

- سازمان امداد و نجات عربستان گزارش داد که هشدار خطر در مناطق مختلفی از این کشور از جمله در ریاض فعال شده است.

- رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در گفت وگو با عبدالواحد ابوراس معاون وزیر امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن تأکید کرد که کشورش در هیچ جنگی علیه یمن مشارکت نخواهد کرد.

- منابع خبری اعلام کردند که در حمله و درگیری مسلحانه در شمال غرب سوریه یک تن کشته شد.

- سخنگوی دولت یمن در اظهاراتی تاکید کرد: اتهام زنی عربستان به ارتش و ملت یمن، نشانه ورشکستگی، ناتوانی و شکست ریاض است.

- رئیس‌جمهور مصر در اظهاراتی گفت که کشورش برای تثبیت آتش‌بس در نوار غزه، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حرکت به سمت مرحله بازسازی این منطقه تلاش می‌کند.

- رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: ملت عزیز ما بر مواضع و نهضت آزادی خواهانه خود ثابت قدم بوده و روحیه شهادت و ایثار باعث می شود که ستمگران بر امت ما سلطه نیابند.

- امام جمعه بغداد تأکید کرد که دفاع از حاکمیت ملی عراق به معنای قطع روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران نیست چراکه روابط دو کشور فراتر از محاسبات محدود سیاسی بوده و بر پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و اجتماعی استوار است.

برخی دیگر از مهمترین عناوین تحولات منطقه عبارتند از:

افزایش صداها در حمایت از مقاومت

یک رسانه عراقی با تاکید بر لزوم پاسداری از استقلال این کشور در برابر فشارهای آمریکا، نوشت: صداها در دفاع از نیروهای مقاومت در عراق و لزوم استفاده از تجربیات این نیروها برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری المعلومه، دولت آمریکا تلاش می‌کند تا شروط و قیدوبندهایی را تحمیل، و هر از گاهی تهدیدهایی را علیه عراق، با هدف از بین بردن هرگونه حضور مقاومت اسلامی، خلع سلاح آن و سلب قدرت و نیرو از آن، مطرح کند؛ این در حالی است که می‌داند که این سلاح حامی نخست عراق در برابر هجمه تروریستی داعش بوده است.