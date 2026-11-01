اسناد جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه بنادر ایران به آیمو ارائه شد

جمهوری اسلامی ایران اسناد و تصاویر مربوط به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر، شناورهای غیرنظامی و زیرساخت‌های دریایی کشورمان را به شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) ارائه کرد.

جوان آنلاین: این مستندات که فرازهایی از آن توسط خبرنگار ایرنا در لندن رویت شد، در قالب گزارشی رسمی در اختیار کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی قرار گرفته است تا در چارچوب دستور کار یازدهم نشست یکصد و سی‌وهشتم شورای این سازمان با عنوان «حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی» مورد توجه قرار گیرد.

این گزارش که با عنوان «جنایت جنگی علیه بنادر و زیرساخت‌های دریایی ایران» از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان تهیه شده است، مجموعه‌ای از تصاویر و مستندات مربوط به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات غیرنظامی دریایی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد.

بخشی از مستندات ارائه‌شده به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حیاتی بنادر کشور اختصاص دارد. تصاویر پیوست سند، علاوه بر خسارت‌های واردشده به تأسیسات بندری، آسیب به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی و شناورهای امداد و نجات را نشان می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران در این سند هشدار داده است که پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها به تخریب تأسیسات و شناورهای کشور محدود نمی‌شود، بلکه آسیب به برج‌های کنترل ترافیک، تجهیزات ارتباطی و مراکز امداد و نجات، ایمنی تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.

در گزارش ایران تأکید شده است که تخریب زیرساخت‌های کنترل ترافیک دریایی می‌تواند خطر برخورد شناورها و وقوع حوادث ثانویه را افزایش دهد.

آسیب به تأسیسات امداد و نجات نیز توانایی پاسخگویی به حوادث احتمالی در دریا را کاهش داده و ممکن است جان دریانوردان کشورهای دیگر را نیز به خطر بیندازد.

این سند همچنین به پیامدهای زیست‌محیطی حملات اشاره کرده و هشدار داده است که تخریب تأسیسات نفتی، مخازن و شناورها می‌تواند به نشت مواد آلاینده و آسیب به زیست‌بوم دریایی منجر شود.

طبق این گزارش، آثار چنین آلودگی‌هایی لزوماً به محدوده جغرافیایی محل حمله محدود نمی‌ماند.

جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوقی سند خود، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر، شناورها و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را مغایر منشور ملل متحد، به‌ویژه بند چهارم ماده دوم آن دانسته و تأکید کرده است که حمله به تأسیسات غیرنظامی و تجهیزات امداد و نجات دریایی، نقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

در این سند با استناد به اصول تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در حملات، تأکید شده است که تأسیسات بندری غیرنظامی و شناورهای تجاری از حمایت حقوق بین‌الملل برخوردارند و فعالیت تجاری یک بندر به‌تنهایی نمی‌تواند مجوز حمله به تأسیسات غیرنظامی آن باشد.

ایران همچنین حمله به شناورهای امداد و نجات و تأسیسات مورد استفاده برای نجات جان انسان‌ها در دریا را از مصادیق جنایات جنگی دانسته و خواستار پاسخگویی عاملان این اقدامات بر اساس حقوق بین‌الملل شده است.

در بخش پایانی سند، جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عضو آیمو و نهادهای بین‌المللی خواسته است که تخریب مستند زیرساخت‌های غیرنظامی دریایی کشورمان را با جدیت مورد توجه قرار داده، حملات غیرقانونی علیه شناورها و تجهیزات امداد و نجات را محکوم و از بازسازی ظرفیت‌های حیاتی ایمنی دریانوردی حمایت کنند.

ایران همچنین بر ضرورت رعایت معیارهای حقوقی یکسان در برخورد با حملات علیه کشتیرانی غیرنظامی تأکید کرده و خواستار آن شده است که واکنش‌های بین‌المللی به چنین اقداماتی، مستقل از موقعیت جغرافیایی یا هویت کشور آسیب‌دیده باشد.

نشست یکصد و سی‌وهشتم شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی از دوشنبه تا جمعه (۱۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵) در لندن برگزار خواهد شد و موضوع حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی و ایمنی دریانوردان از محورهای دستور کار این نشست است.