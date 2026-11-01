کد خبر: 1387833
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

فرجام شنبه پرمخاطره در فرانسه؛ ریزش گردشگران و ۵۶۵ بازداشتی

ث شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵)، فرانسه شاهد سومین هفته از تظاهرات سراسری علیه گرانی و در حمایت از جوانان و نظام آموزشی بود؛ در روزی که مقامات آن را «بسیار پرمخاطره» توصیف کرده بودند با وجود تدابیر امنیتی کم‌سابقه همزمان با شب هالووین، این تجمعات در پایان روز با درگیری، خشونت و مداخله پلیس در برخی شهرها همراه شد.

جوان آنلاین: شبکه «فرانس ۲۴»، فرانسه روز گذشته شنبه‌ای دیگر از تظاهرات را تحت تدابیر شدید امنیتی پشت سر گذاشت. برای سومین هفته پیاپی، دانش‌آموزان، دانشجویان، اتحادیه‌ها و فعالان جلیقه‌زردها در اعتراض به شرایط آموزشی، کمبود امکانات در مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند.

کاهش آمار شرکت‌کنندگان نسبت به هفته‌های قبل

سومین دور از اعتراضات سراسری در این کشور موسوم به «پرده سوم»، با وجود تدابیر شدید امنیتی و استقرار ده‌ها هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور برگزار شد؛ اعتراضی که با وجود افت نسبی شمار شرکت‌کنندگان در مقایسه با هفته‌های گذشته، در پی تلاقی با جشن هالووین و بروز درگیری‌های شبانه، به بازداشت صدها تن و خسارت به بخش‌های تجاری و گردشگری انجامید.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، ۳۲۰ هزار نفر در سراسر کشور (از جمله ۷۰ هزار نفر در پاریس) در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند. در مقابل، اتحادیه‌های صنفی جوانان و برگزارکنندگان، شمار معترضان را نزدیک به نیم میلیون نفر برآورد کردند.

فرجام شنبه پرمخاطره در فرانسه؛ ریزش گردشگران و ۵۶۵ بازداشتی

این آمار نشان‌دهنده افزایش نسبی آرامش اما کاهش مشارکت در مقایسه با هفته‌های گذشته است؛ دولت شمار معترضان روز شنبه ۲۴ اکتبر (۲ آبان) را ۴۱۰ هزار نفر و شنبه پیش از آن ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) را ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود، در حالی که اتحادیه‌ها این رقم را در هر دو هفته ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرده بودند.

تدابیر امنیتی کم‌سابقه و کشمکش بر سر مسیر راهپیمایی

دولت فرانسه برای مقابله با هرگونه ناآرامی احتمالی، ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم را در سراسر کشور مستقر کرد. در پاریس، پس از کشمکش‌های حقوقی میان استانداری، پلیس و دادگاه اداری بر سر تعیین مسیر راهپیمایی در مرکز شهر، در نهایت شورای دولتی فرانسه با ابطال تصمیم دادگاه اداری، برگزاری تظاهرات در مسیر پیرامونی شرق پایتخت را تأیید کرد تا از خطرات احتمالی در مراکز تجاری و خیابان‌های مرکزی جلوگیری شود. بیش از ۴۰ ایستگاه مترو نیز در پاریس تعطیل شدند و در برخی مناطق ممنوعیت تردد شبانه به اجرا درآمد.

تنش‌ها و درگیری‌ها در پایان روز

اگرچه وزارت کشور در طول روز وضعیت را «به‌طور کلی آرام» ارزیابی کرده بود، اما با فرا رسیدن شامگاه و تلاقی آن با جشن هالووین، درگیری‌هایی در حاشیه متفرق شدن جمعیت در چندین شهر بزرگ رخ داد:

پاریس و لیون: پلیس برای متفرق کردن معترضان در برخی نقاط از گاز اشک‌آور استفاده کرد و لوران نونز، وزیر کشور، از اقدامات صدها «آشوبگر و غارتگر» وابسته به جریان‌های چپ افراطی (ultragauche) به شدت انتقاد کرد.

وی در مصاحبه زنده خود، ضمن تاکید بر عملکرد مأموران، صدها آشوبگر و غارتگر وابسته به جریان‌های چپ افراطی را مقصر این آشوب‌ها دانست که از پوشش شب هالووین برای حمله و تخریب اموال عمومی بهره‌برداری کرده‌اند.

بوردو و مارسی: رسانه‌های محلی از پرتاب ترقه و مواد آتش‌زا به سمت نیروهای امنیتی، آتش زدن سطل‌های زباله و ایستگاه‌های اتوبوس و همچنین استفاده پلیس از باتوم، گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش خبر دادند.

۵۶۵ بازداشتی تا پایان شب

بنا بر آخرین آمارهای وزارت کشور فرانسه، تا ساعت ۲۱:۰۰ روز شنبه، ۵۶۵ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. همچنین نیروهای امنیتی بیش از ۴۰ هزار مورد بازرسی در مبادی ورودی شهرها، جاده‌ها و ایستگاه‌های قطار انجام دادند.

چشم‌انداز اعتراضات در هفته پیش رو

به گزارش سانه‌های فرانسوی، با وجود تلاش دولت برای کنترل ناآرامی‌ها، جنبش اعتراضی علیه گرانی و مشکلات بخش آموزش همچنان ادامه خواهد یافت. اتحادیه‌های صنفی فراخوان اعتصاب سراسری برای پنجشنبه این هفته (۵ نوامبر) را صادر کرده‌اند و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی نیز قصد دارند از روز سه‌شنبه (همزمان با پایان تعطیلات پاییزی (Toussaint)) مدارس و دانشگاه‌ها را مسدود کنند.

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، اعتراضات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منطقه با منطق ایرانی

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار