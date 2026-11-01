شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵)، فرانسه شاهد سومین هفته از تظاهرات سراسری علیه گرانی و در حمایت از جوانان و نظام آموزشی بود؛ در روزی که مقامات آن را «بسیار پرمخاطره» توصیف کرده بودند با وجود تدابیر امنیتی کم‌سابقه همزمان با شب هالووین، این تجمعات در پایان روز با درگیری، خشونت و مداخله پلیس در برخی شهرها همراه شد.

جوان آنلاین: شبکه «فرانس ۲۴»، فرانسه روز گذشته شنبه‌ای دیگر از تظاهرات را تحت تدابیر شدید امنیتی پشت سر گذاشت. برای سومین هفته پیاپی، دانش‌آموزان، دانشجویان، اتحادیه‌ها و فعالان جلیقه‌زردها در اعتراض به شرایط آموزشی، کمبود امکانات در مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند.

کاهش آمار شرکت‌کنندگان نسبت به هفته‌های قبل

سومین دور از اعتراضات سراسری در این کشور موسوم به «پرده سوم»، با وجود تدابیر شدید امنیتی و استقرار ده‌ها هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور برگزار شد؛ اعتراضی که با وجود افت نسبی شمار شرکت‌کنندگان در مقایسه با هفته‌های گذشته، در پی تلاقی با جشن هالووین و بروز درگیری‌های شبانه، به بازداشت صدها تن و خسارت به بخش‌های تجاری و گردشگری انجامید.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، ۳۲۰ هزار نفر در سراسر کشور (از جمله ۷۰ هزار نفر در پاریس) در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند. در مقابل، اتحادیه‌های صنفی جوانان و برگزارکنندگان، شمار معترضان را نزدیک به نیم میلیون نفر برآورد کردند.

فرجام شنبه پرمخاطره در فرانسه؛ ریزش گردشگران و ۵۶۵ بازداشتی

این آمار نشان‌دهنده افزایش نسبی آرامش اما کاهش مشارکت در مقایسه با هفته‌های گذشته است؛ دولت شمار معترضان روز شنبه ۲۴ اکتبر (۲ آبان) را ۴۱۰ هزار نفر و شنبه پیش از آن ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) را ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود، در حالی که اتحادیه‌ها این رقم را در هر دو هفته ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرده بودند.

تدابیر امنیتی کم‌سابقه و کشمکش بر سر مسیر راهپیمایی

دولت فرانسه برای مقابله با هرگونه ناآرامی احتمالی، ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم را در سراسر کشور مستقر کرد. در پاریس، پس از کشمکش‌های حقوقی میان استانداری، پلیس و دادگاه اداری بر سر تعیین مسیر راهپیمایی در مرکز شهر، در نهایت شورای دولتی فرانسه با ابطال تصمیم دادگاه اداری، برگزاری تظاهرات در مسیر پیرامونی شرق پایتخت را تأیید کرد تا از خطرات احتمالی در مراکز تجاری و خیابان‌های مرکزی جلوگیری شود. بیش از ۴۰ ایستگاه مترو نیز در پاریس تعطیل شدند و در برخی مناطق ممنوعیت تردد شبانه به اجرا درآمد.

تنش‌ها و درگیری‌ها در پایان روز

اگرچه وزارت کشور در طول روز وضعیت را «به‌طور کلی آرام» ارزیابی کرده بود، اما با فرا رسیدن شامگاه و تلاقی آن با جشن هالووین، درگیری‌هایی در حاشیه متفرق شدن جمعیت در چندین شهر بزرگ رخ داد:

پاریس و لیون: پلیس برای متفرق کردن معترضان در برخی نقاط از گاز اشک‌آور استفاده کرد و لوران نونز، وزیر کشور، از اقدامات صدها «آشوبگر و غارتگر» وابسته به جریان‌های چپ افراطی (ultragauche) به شدت انتقاد کرد.

وی در مصاحبه زنده خود، ضمن تاکید بر عملکرد مأموران، صدها آشوبگر و غارتگر وابسته به جریان‌های چپ افراطی را مقصر این آشوب‌ها دانست که از پوشش شب هالووین برای حمله و تخریب اموال عمومی بهره‌برداری کرده‌اند.

بوردو و مارسی: رسانه‌های محلی از پرتاب ترقه و مواد آتش‌زا به سمت نیروهای امنیتی، آتش زدن سطل‌های زباله و ایستگاه‌های اتوبوس و همچنین استفاده پلیس از باتوم، گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش خبر دادند.

۵۶۵ بازداشتی تا پایان شب

بنا بر آخرین آمارهای وزارت کشور فرانسه، تا ساعت ۲۱:۰۰ روز شنبه، ۵۶۵ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. همچنین نیروهای امنیتی بیش از ۴۰ هزار مورد بازرسی در مبادی ورودی شهرها، جاده‌ها و ایستگاه‌های قطار انجام دادند.

چشم‌انداز اعتراضات در هفته پیش رو

به گزارش سانه‌های فرانسوی، با وجود تلاش دولت برای کنترل ناآرامی‌ها، جنبش اعتراضی علیه گرانی و مشکلات بخش آموزش همچنان ادامه خواهد یافت. اتحادیه‌های صنفی فراخوان اعتصاب سراسری برای پنجشنبه این هفته (۵ نوامبر) را صادر کرده‌اند و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی نیز قصد دارند از روز سه‌شنبه (همزمان با پایان تعطیلات پاییزی (Toussaint)) مدارس و دانشگاه‌ها را مسدود کنند.