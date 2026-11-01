تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه، در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، در عملیات متعدد؛ مناطق مختلفی در جنوب لبنان را گلوله‌باران کردند.

به گزارش مهر، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نیروهای دشمن، عملیاتی انفجاری در شهرک عیناثا انجام دادند. همچنین توپخانه ارتش اسرائیل بامداد امروز شهرک المنصوری و حومه حداثا را گلوله‌ باران کرد.

این خبرگزاری افزود که نیروهای دشمن شب گذشته منطقه واقع میان دو شهرک زوطر شرقی و میفدون را با آتش سنگین و متمرکز توپخانه هدف قرار دادند. همچنین منطقه وادی الحجیر در سمت الغندوریه نیز هدف گلوله‌باران قرار گرفت.

این اقدامات در چارچوب تشدید تنش نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق جنوب لبنان طی روزهای اخیر صورت می‌گیرد. در روزهای گذشته، حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای دشمن صهیونیستی، شهرک‌های المنصوری، النبطیه الفوقا، صربین، وادی السلوقی، بیت یاحون، برعشیت و کفر تبنیت را هدف قرار داده است. نیروهای دشمن همچنین عملیات انفجار ساختمان‌هایی را در شهرک‌های طلوسه، خیام، کونین و کفر تبنیت انجام داده‌اند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته، تجاوزات جنایتکارانه خود علیه لبنان را تشدید کرده و شهرک‌ها، روستاها، شهرهای لبنان و مراکز غیرنظامی را هدف قرار داده است. این حملات هزاران شهید و زخمی برجای گذاشته و حدود یک میلیون و پانصد هزار شهروند لبنانی را آواره کرده است.