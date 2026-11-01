ترامپ از احتمال دعوت زلنسکی به نشست گروه ۲۰ در آمریکا خبر داد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که آماده است ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را برای شرکت در نشست گروه ۲۰ که قرار است ماه دسامبر در آمریکا برگزار شود، دعوت کند.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در اقامتگاه خود در مارالاگو در ایالت فلوریدا درباره احتمال دعوت از زلنسکی گفت: این کار را انجام می‌دهم. مشکلی نیست.

آمریکا قرار است روزهای ۱۴ و ۱۵ دسامبر میزبان نشست سران گروه ۲۰ در میامی باشد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پیش‌تر در ماه سپتامبر تأیید کرده بود که واشنگتن از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای حضور در این نشست دعوت کرده است؛ اقدامی که با وجود ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین انجام شده است.

اوکراین عضو گروه ۲۰ نیست، اما نمایندگان این کشور پیش‌تر به‌عنوان مهمان در نشست‌های این گروه حضور داشته‌اند.

روبیو روز شنبه گفت تصمیم‌گیری درباره دعوت از زلنسکی بر عهده ترامپ است و در صورتی که چنین اقدامی به پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک کمک کند، امکان بررسی آن وجود دارد.

با این حال، تاکنون دعوت‌نامه رسمی برای رئیس‌جمهور اوکراین صادر نشده است.

ترامپ همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت با زلنسکی صحبت کرده و نسبت به چشم‌انداز پایان جنگ ابراز خوش‌بینی کرده است.