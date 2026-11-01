حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در نیمه دوم سال افزایش یابد

نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و شاغلان، خواستار افزایش و ترمیم دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال شد.

جوان آنلاین: حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری، با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و شاغلان، خواستار افزایش و ترمیم دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال شد.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به وضعیت معیشتی این اقشار، به‌ویژه بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح، اظهار کرد: ضروری است دریافتی این افراد در شش‌ ماهه دوم سال مورد بازنگری قرار گرفته و افزایش یابد.

این نماینده مجلس افزود: چنانچه دولت در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود امکان اجرای این موضوع را دارد، باید به‌صورت رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند، در غیر این صورت، لازم است هرچه سریع‌تر لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب، زمینه اجرای آن فراهم شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها، تصریح کرد: باید با اتخاذ تدابیر لازم، از نگرانی‌ها و مشکلاتی که خانواده‌ها در حوزه معیشت با آن مواجه هستند، کاسته شود.