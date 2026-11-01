بازیگران پرکار اکران ۱۴۰۵ را بشناسید؛ امیر جعفری در صدر فهرست

مرور فیلم‌های اکران‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا آبان، از حضور پرتکرار برخی بازیگران در چند اثر سینمایی حکایت دارد.

جوان آنلاین: مرور فیلم‌های اکران‌شده در سینماهای ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا آبان نشان می‌دهد گروهی از بازیگران در چند فیلم مختلف حضور داشته‌اند و برخی از آنها همزمان در تئاتر و شبکه نمایش خانگی نیز فعالیت کرده‌اند. در میان بازیگران مرد، امیر جعفری با چهار فیلم سینمایی یکی از چهره‌های پرتکرار اکران امسال است و در کنار او نام‌هایی چون غلامرضا نیکخواه و پانته‌آ پناهی ها با حضور در ۳ فیلم و بازیگرانی که در دو یا سه فیلم حضور داشته‌اند، دیده می‌شوند.

به گزارش مهر، در ادامه این گزارش مروری داریم به بازیگران پرتکرار امسال:

امیر جعفری پرکار در چند بخش

امیر جعفری از جمله بازیگرانی است که در سال جاری حضور پررنگی در اکران سینماها داشته است. او در چهار فیلم «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی، «ناپلئون در باغ زردآلو» ساخته حامد محمدی، «من می‌ترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی و «بورسیه» ساخته برزو نیک‌نژاد حضور دارد.

«زنده‌شور» که از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد، اثری با محوریت پرونده‌ای جنایی و اجرای حکم چند متهم به قتل است. بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، شبنم مقدمی و صدف اسپهبدی دیگر بازیگران این فیلم هستند. جعفری در «ناپلئون در باغ زردآلو» نیز در کنار سعید آقاخانی، یوسف تیموری و غلامرضا نیکخواه در یک کمدی با محوریت نقشه سرقت بازی کرده است.

«من می‌ترسم» ساخته بهنام بهزادی که پس از چند سال سرانجام از ۲۹ مهر به چرخه اکران عمومی رسید، دیگر فیلم امیر جعفری در سال جاری است. الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، ستاره پسیانی و مهران احمدی از دیگر بازیگران این فیلم هستند. چهارمین حضور سینمایی جعفری نیز به «بورسیه» برمی‌گردد که از ۶ آبان در سینماها اکران شده است. او در این کمدی‌اکشن در کنار جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر و پانته‌آ پناهی‌ها بازی کرده است.

اما فعالیت جعفری به سینما محدود نمانده است. او تهیه‌کنندگی نمایش «آتش‌سوزی‌ها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی را به همراه محمد قدس برعهده داشت. این نمایش از ۳۱ تیر در تالار اصلی تئاترشهر روی صحنه رفت.

جعفری همچنین با نمایش «تهران/پاریس/تهران/پل» به کارگردانی سعید دشتی به تئاتر بازگشت و حضور در پروژه نمایشی تازه حسین کیانی نیز از دیگر همکاری‌های تئاتری این بازیگر است.

در شبکه نمایش خانگی نیز جعفری با سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده حضور داشته است؛ مجموعه‌ای که عباس جمشیدی‌فر نیز در آن ایفای نقش کرد.

غلامرضا نیکخواه از دیگر بازیگران پرتکرار اکران امسال است که در سه فیلم «آنتیک»، «ناپلئون در باغ زردآلو» و «خانوم‌والده» حضور داشته است.

او در «آنتیک» ساخته محمدهادی نائیجی در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه قرار گرفته و در «ناپلئون در باغ زردآلو» نیز با امیر جعفری و سعید آقاخانی هم‌بازی شده است. حضور در «خانوم‌والده» نیز سومین تجربه سینمایی او در چرخه اکران امسال محسوب می‌شود.

پانته‌آ پناهی‌ها نیز در سه فیلم «استخر»، «بی‌دار» و «بورسیه» حضور دارد. این بازیگر در سال‌های اخیر بیشتر با نقش‌آفرینی در آثار اجتماعی و درام شناخته شده و حضورش در کمدی «بورسیه» نیز ترکیب متفاوتی از کارنامه امسال او را شکل داده است.

عباس جمشیدی‌فر از «خانوم‌والده» تا «بورسیه»

عباس جمشیدی‌فر نیز از بازیگرانی است که در ۲ فیلم اکران‌شده امسال حضور دارد. او در فیلم «خانوم‌والده» به کارگردانی سهیل موفق در کنار رضا عطاران نقش یکی از ۲ برادر داستان را بازی می‌کند. این فیلم که از ۲۵ شهریور اکران شده، با تکیه بر موقعیت‌های کمدی یکی از آثار پرفروش اکران امسال بوده است.

دومین فیلم جمشیدی‌فر «بورسیه» است اثری که او را بار دیگر در کنار جواد عزتی قرار داده است. او نیز در کنار امیر جعفری در سریال نمایش خانگی «کوری» ایفای نقش کرد.

حضور آناهیتا افشار در سه فیلم متفاوت

در میان بازیگران زن، آناهیتا افشار از چهره‌هایی است که حضورش در چند فیلم امسال قابل توجه است. او در «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی نائیجی، «تهران کنارت» ساخته علی بهراد و «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری حضور داشته است.

فیلم کمدی «آنتیک» از ۲ اردیبهشت با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه خواه روی پرده رفت. «تهران کنارت» فیلمی ملودرام با بازی علی شادمان، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی و علی مصفا در اردیبهشت به اکران رسید. «بی‌دار» نیز با قصه ای اجتماعی با حضور محمدرضا فروتن و شهاب حسینی از ۲۲ مهر روی پرده رفت. به این ترتیب افشار در سه اثر با ترکیب بازیگران و فضای داستانی متفاوت حضور داشته است.

بیژن بنفشه‌خواه نیز در ۲ فیلم «آنتیک» و «استخر» حضور داشته است. او در «آنتیک» در کنار پژمان جمشیدی بازی می‌کند و در فیلم «استخر» ساخته سروش صحت نیز با امین حیایی، سحر دولتشاهی و مهران مدیری هم‌بازی شده است.

بازگشت چهره‌های آشنا به پرده

در کنار بازیگران پرتکرار، برخی چهره‌های شناخته‌شده نیز با حضور در فیلم‌های مختلف در اکران امسال دیده می‌شوند. رضا عطاران با فیلم «خانوم‌والده» به کارگردانی سهیل موفق در سینماها حضور دارد. محمدرضا فروتن نیز با ۲ فیلم «بُت» ساخته حمید نعمت‌الله و «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری در اکران امسال دیده می‌شود. لیلا حاتمی و لیلی رشیدی از دیگر بازیگران «بُت» هستند و شهاب حسینی و آناهیتا افشار نیز در «بی‌دار» حضور دارند.

همچنین کاظم سیاحی و علی مصفا در ۲ فیلم «استخر» و «بُت» حضور داشته‌اند.

آنچه از مرور اکران سال ۱۴۰۵ به چشم می‌آید، تداوم حضور گروهی از بازیگران شناخته‌شده در پروژه‌های مختلف است. در این میان، فیلم‌های کمدی همچنان سهم قابل توجهی در استفاده از ترکیب بازیگران آشنا دارند؛ از حضور مشترک امیر جعفری، جواد عزتی و عباس جمشیدی‌فر در «بورسیه» تا همکاری رضا عطاران و جمشیدی‌فر در «خانوم‌والده» و حضور پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه در «آنتیک».