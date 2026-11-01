کد خبر: 1387798
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
سیاست » اخبار کلی

مجازات همکاری تولیدکنندگان آثار فرهنگی با بیگانگان تعیین شد

نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مجازات همکاری فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان آثار فرهنگی با بیگانگان را تعیین کردند.

جوان آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ ماه ) مجلس و در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، با ماده ۲۷ این طرح موافقت کردند.

به گزارش مهر، طبق این مصوبه، فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد.

در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا آموزه‌های اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه تولید اثار فرهنگی ایرانی_اسلامی محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه‌کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به پرداخت دو تا چهار برابر جزای نقدی صدر این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و پرداخت دو تا چهار برابر جزای نقدی صدر این ماده خواهد بود.

تبصره ۴. فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

برچسب ها: نمایندگان مجلس ، جبهه فرهنگی ، بیگانگان
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