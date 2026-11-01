ورود هیات رئیسه مجلس به تاخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات

جوان آنلاین: عباس گودرزی با اشاره به جلسه صبح امروز هیات رئیسه مجلس، گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، می‌تواند ۳ ماه سرپرست تعیین کند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: دولت با استیجازه از ۱۹ مرداد تا ۴ شهریور مهلت ۴۵ روزه ای دیگری برای معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات گرفته بود که این مهلت هم تمام شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس بیان کرد: اکنون بیش از یک ماه از فرصت دولت برای معرفی وزیر گذشته است و ضرورت دارد هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.

گودرزی در پایان گفت: در همین راستا،این موضوع در جلسه صبح امروز هیات رئیسه مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و دولت به زودی گزینه نهایی را به مجلس به منظور برگزاری جلسه رای اعتماد معرفی خواهد کرد.