پزشکیان فرا رسیدن روز ملی الجزایر را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن هفتاد و دومین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر را به رئیس جمهور ، دولت و مردم این کشور تبریک گفت.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به آقای عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر با تبریک فرا رسیدن هفتاد و دومین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر تصریح کرد:‌ اطمینان دارم در سایه درایت و اهتمام جناب‌عالی و با تداوم رویکرد فعال و سازنده در حمایت از آرمان‌های عدالت‌خواهانه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش شاهد تقویت و گسترش روابط و همکاری‌ها در راستای مصالح دو ملت بزرگ ایران و الجزایر خواهیم بود.

رئیس جمهور همچنین در این پیام از خداوند متعال، برای رئیس جمهور الجزایر سلامتی و موفقیت و برای مردم مسلمان الجزایر رفاه و بهروزی مسألت کرد.