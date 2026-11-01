کد خبر: 1387759
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
سیاست » اخبار کلی
یادداشت سعدالله زارعی؛

پرقدرت بر دشمن فرود آیید

سعدالله زارعی پاسخ فوری یعنی به محض بروز تهدید نه حتی به محض عملی شدن تهدید.این نیروی مسلح را ترغیب می‌کند که اگر تهدید جدی و نزدیک شد، شلیک کندو سپس در صورت بروز جنگ بافوریت پاسخ دوم خود را روی سر دشمن آوار نماید.

جوان آنلاین: سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نظامی کشور که اولین دیدار جمعی آنان با ایشان می‌باشد، در تعریف «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان و بازدارندگی حداکثری» تصریح فرمودند «هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.» در واقع رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایگاه فرماندهی کل قوا ترسیم روشنی از اقدامات فوری و همه‌جانبه ایران در تهدید آینده اگر چنانچه دشمن خبیث بخواهد به آن توسل ورزد را بیان فرموده است. پاسخ ایران و جبهه مقاومت به این تهدید، «پرقدرت» خواهد بود و این پاسخ پرقدرت بر بستر آمادگی رزمی هوشمندانه می‌باشد. اما کاربرد کلمه هوشمند در جمله فرمانده معظم کل قوا چیست؟ خودشان در مقام تبیین برآمده و با سه کلمه فرموده‌اند، «فوری»، «اثرگذار» و «بدون محدودیت».

پاسخ فوری یعنی به محض بروز تهدید نه حتی به محض عملی شدن تهدید. این نیروی مسلح را ترغیب می‌کند که اگر تهدید جدی و نزدیک شد، شلیک کند و سپس در صورت بروز جنگ با فوریت پاسخ دوم خود را روی سر دشمن آوار نماید. کلمه اثرگذار یعنی پاسخ به تهدید جوری باشد که پس از آن رفع تهدید صورت گیرد و اگر حمله‌ای صورت گرفت به سرعت متوقف گردد. یعنی اندیشه درگیری از دشمن سلب شود.

کلمه بدون محدودیت جغرافیایی که به‌صورت مطلق آمده است به معنای آن است که هر نوعی از تهدید و در هر سطحی که از دشمن سرزند ولو هنوز به اجرا در نیاورده و یا در دایره محدودی به اجرا گذاشته است با کنش نظامی نامحدود نیروهای مسلح ایران مواجه می‌شود، از حیث گستره جنگ هم هر نقطه قابل دسترسی در هر جغرافیا و در هر قاره‌ای صحنه کنش نظامی ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.

نتیجه چنین راهبرد قدرتمندی چیست؟ فرموده‌اند «بازدارندگی حداکثری». این یک هدف‌گذاری فقط ناظر به آینده نیست همین الان را هم در بر می‌گیرد؛ چرا که صحبت از تهدیدی است که به زمان حال برمی‌گردد و فرمانده کل قوا دارد آرایش ایران را در مقابل آن اعلام می‌کند. پس این بازدارندگی حداکثری به این معناست که اسباب آن فراهم شده است و تحقق آن بسیار نزدیک است. اسباب آن چیست؟ فرمانده کل قوا فهرستی از آن را در این دیدار بیان کرده‌اند؛ اولین اسباب آن جنبه ارادی دارد یعنی تصمیم تحقق گرفته شده و اراده آن به‌طور کامل وجود دارد و تبدیل به دستور شده است.

دومین جنبه آن آمادگی رزمی است که وجود دارد و دشمنان این را به خوبی می‌دانند؛ تجربه عملیات حدود دو ماه پیش نیروی هوافضای ایران علیه پایگاه‌های مجهز نظامی آمریکا در اردن و حملات خردکننده و بی‌وقفه نیروی دریایی ایران در هفته‌های اخیر در خلیج ‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نشان داد این آمادگی به‌طور کلی وجود دارد و حالا فرمانده کل قوا می‌خواهد به‌طور خاص هم وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که بازدارندگی حداکثری ایجاد کرده و برای همیشه به جنگ و حتی تهدید علیه ایران خاتمه دهد.

سوم اینکه رهبری در ادامه بحث اسباب، عوامل انسانی و مادی بازدارندگی حداکثری هم در فهرست آورده‌اند، یکی از مهم‌ترین این دسته عوامل، گرفتن زمام جنگ در دستان خویش است یعنی قرار گرفتن انحصاری اداره آن در دست جمهوری اسلامی. لذا می‌فرماید «اگر دشمنان مجدداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.»

چهارم اینکه در فهرست رهبری تقویت معماری اطلاعات نظامی آمده است که به معنای استفاده از این ظرفیت در درگیری محتمل آینده است. در جریان جنگ رمضان، ایران اطلاعات نظامی را بازطراحی کرد و به نتایج درخشانی رسید و از این طریق ضربات سنگینی به دشمن وارد و غافلگیری ایجاد کرد. حالا همان هم باید بازآرایی شود و به عبارتی بازآرایی شده است.

پنجم، یکی دیگر از عناصر فهرست بازدارندگی حداکثری، تعمیق دفاع بومی است که هم به‌عنوان راهبرد فعال ایران در جنگ است و هم به مثابه تاکتیک در به هم ریختن طراحی دشمن عمل می‌کند و به معنای ترکیب دقیق جغرافیا و عامل انسانی در جنگ است و مزیت ایران می‌باشد؛ چرا که چنین امکانی در دسترس دشمن نیست. این خود یک تنگه هرمز انسانی است. الان ۳۲ میلیون جان‌فدا در بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع ضرب شده و ایران را به دژی تسخیرناپذیر تبدیل کرده و پدیده‌ای تاریخی و شگرف است.

ششم، یکی دیگر از عناصر فهرست رهبری در نیل به بازدارندگی حداکثری و پایان دادن دائمی به جنگ و تهدید علیه ایران، دسترسی ایران به انواعی از دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونی است. این راهبرد در جنگ رمضان با اعلام منطقه‌ای شدن جنگ از سوی امام شهید به اجرا درآمد و دشمن با آن آشناست. حالا این راهبرد با واژگان «بدون محدودیت جغرافیایی» گستره جدیدی پیدا کرده و به این معناست که این بار اگر تهدیدی عملیاتی شود، دامنه پاسخ کنشگرانه ایران به منطقه محدود نمی‌شود و می‌تواند قلمرو بسیار بزرگی پیدا کرده و قلمرو ناتو را هم زیر آتش بگیرد. حالا با توجه به عملکرد نظامی ما، این یک تهدید معتبر است.

هفتم، یکی دیگر از عناصر فهرست رهبری در بازدارندگی حداکثری و کمک‌کننده به پایان دائمی جنگ و تهدید دشمنان، ملت مبعوث است که هشت ماه پیاپی میادین و خیابان‌ها را ترک نکرده و باطل‌کننده ضلع امنیتی جنگ ترکیبی دشمنان بوده است. این ضلع اگر تهدید جدیدی شکل بگیرد، کارکرد نظامی هم در قالب سد کردن حرکت نفوذی‌های دشمن و به عبارتی مقابل ستون پنجم دشمن پیدا کرده و امنیت داخلی جبهه ایران را برقرار می‌کند. رهبری در این سخنان بر نقش ملت مبعوث در حفاظت از تمامیت ارضی ایران و نظام اسلامی تصریح فرموده است که به معنای تکامل نقش فعلی آن می‌باشد.

هشتم، یکی دیگر از عناصر فهرست رهبری در بازدارندگی حداکثری نظامی و تولید ثبات امنیتی، جبهه مقاومت در کشورهای مختلف و وحدت ساحات است که برای آن عبارت بسیار بلند «متغیری تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا» به کار برده‌اند. دنیا در جنگ رمضان شاهد عملکرد تهاجمی مشترک جبهه مقاومت بود؛ پهنه‌ای از لبنان در سواحل دریای مدیترانه تا یمن در سواحل دریای سرخ به صحنه آمد. اینک اگر تهدید جدیدی شکل بگیرد، این جبهه با عمل در گستره‌ای بزرگ‌تر وارد میدان خواهد شد. آمریکا باید جنگ را در گستره اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند و از پایگاه‌ها و نیروهای نظامی خود در آلمان، فرانسه، انگلیس، بلغارستان، ترکیه، یونان، قبرس و دیه‌گوگارسیا تا حتی جغرافیای فیلیپین را به نظاره بنشیند.

آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این پهنه‌ای که برشمردیم اندازه بزرگ نفرت از خود و اندازه محبوبیت هر آنکه در مقابل آنان بایستد را می‌دانند. ما این جنگ را جنگ تعیین نهایی سرنوشت آمریکا در گستره برشمرده‌شده می‌دانیم. دشمنان می‌دانند که بیکار نبوده‌ایم و استعداد انسانی و تجهیزاتی چنین جنگی را در چنان گستره‌ای در اختیار داریم.

سخنان فرمانده معظم کل قوا در ملاقات با فرماندهان ارشد نظامی ایران که قلب آن رزمی پرقدرت با دشمنان با به‌کارگیری روش‌ها و تمهیداتی که برای کشور نه تنها جنگ کنونی را با پیروزی مطلق ایران با فوریت به پایان برساند بلکه بازدارندگی حداکثری برای کشور به بار آورد، می‌باشد، ما را به آیات اواخر سوره مبارکه ابراهیم رهنمون می‌کند که درباره ستمگران غافل فرموده است، با آنان چنان کنیم که چشم‌ها در آن روز خیره گردد، آنچنان‌که دل‌هایشان از شدت ترس تهی شود، مهلت خواهند و بر آن سوگند بخورند و پذیرفته نشود، آنان را ضرب‌المثل کنیم، نیرنگ ورزند و از آن سود نبرند و با همه مکری که برای نجات خویش می‌ورزند، به زنجیر کشیده شوند.

برچسب ها: سعدالله زارعی ، جنگ ایران و آمریکا ، رهبر معظم انقلاب
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