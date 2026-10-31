جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: هنوز به نامه معاون رئیس‌جمهور آمریکا پاسخی نداده‌ام.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که درباره تغییر دکترین هسته‌ای تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

مشروح مصاحبه سرلشکر رضایی با شبکه خبر به این شرح است:

سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوالی درباره نشست چهارجانبه تهران، تصریح کرد: پس از پیروزی‌های ملت ایران در جنگ‌های اخیر و شکست آمریکا در این جنگ‌ها همه به این نتیجه رسیدند که بیگانگان قادر به تامین امنیت منطقه نیستند و سوال برای همه منطقه این شد که نظم و ترتیبات امنیتی منطقه و بیست و پنج کشور آنچه خواهد بود و با توجه به اینکه این تفکر به وجود آمده است که آمریکا از این منطقه رفتنی است این نکته که اکنون چه کسی باید این خلا را پر کند مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: روبیو (وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا) به ایتالیا رفت و کلید جایگزینی انگلیس به جای آمریکا در منطقه را زد، اما مقاومت جانانه و سلحشورانه مردم ایران باعث شده است که این نتیجه بوجود آید که ترتیبات آینده منطقه باید توسط خود کشور‌ها تعیین شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در نشست چهارجانبه تهران هر چهار طرف با قاطعیت مواضع خود علیه رژیم صهیونیستی را اعلام کردند و بنا شد این جلسات ادامه پیدا کند و ان‌شاالله این نشست سرآغاز ترتیبات جدید غرب آسیا و به دست گرفتن امنیت منطقه توسط خود کشور‌های منطقه باشد.

سرلشکر محسن رضایی با بیان مواضع ایران در این نشست؛ تشریح کرد: در این نشست بر وحدت و فواید آن برای امنیت منطقه تاکید کردیم و همچنین بر ایجاد نظم نوین منطقه‌ای با ماهیت درون زا تاکید شد. هنگامی که ایران در برابر پنج هزار پرواز ناتو ایستادگی کرده است پس چهار کشور قطعا قدرت بیشتری خواهند داشت و البته که هیچ امنیتی در منطقه بدون ایران، شدنی نیست.

وی با اشاره به اظهارات سران کشور‌های اروپایی از جمله آلمان و فرانسه؛ خاطرنشان کرد: صدراعظم آلمان هنگام حمله رژیم صهیونیستی به ایران ابراز خوشحالی می‌کرد و می‌گفت کار کثیف غرب را اسرائیل انجام می‌دهد؛ اکنون، اما او، مکرون و حتی زلنسکی معترفند که بحران به وجود آمده اقتصادی در اروپا و جهان به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران است و حالا همه متوجه شدند که اگر ایران آسیب ببیند جهان آسیب خواهد دید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: امروز ترامپ هر کجا می‌رود باید پاسخ بدهد که چرا جنگ علیه ایران را آغاز کرده است؛ اینها همه به دلیل مقاومت و دلاوری جانانه مردم ایران است و جهان امروز شاهد ظرفیت بزرگ و اثرگذار مردم ایران است. هیچ خانواده‌ای در آمریکا نیست که فشار ناشی از جنگ ایران را تحمل نکرده باشد و این اثر در تمام جهان هویداست و این یک اتفاق بی سابقه است.

سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات و رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک اخیر؛ پاسخ داد: دیپلماسی اخیر بیش از یک ماه است که شروع شده است، آمریکایی‌ها اصرار به مذاکره دارند ولی ما گفتیم مذاکره‌ای با شما نداریم و اعلام کردیم تا شروطمان عمل نشود نه تنگه باز می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم. ما اعلام کردیم که باید تغییر رفتار آمریکا را ببینیم و عمل به هفت شرط می‌تواند از نشانه‌های این تغییر رفتار باشد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها پاسخ دادند، اما پاسخ آنها قانع کننده نبود؛ برای بار دوم آنها پیشنهاداتی مطرح کردند که نسبت به بار اول مناسب‌تر، اما مشکوک بود و آنها قصد داشتند مذاکره و بعد دوباره حمله کنند؛ بار سوم آنها پیشنهادات دیگری دادند که ابهاماتی در آن است و اکنون دیپلماسی در این مورد در جریان است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما مصمم هستیم جنگ را طوری پایان دهیم که دیگر کسی جرئت حمله به ایران را نداشته باشد و قاطعانه ایستادگی کرده و حقوق ملت ایران را می‌گیریم. برخی می‌پرسند آیا شما چیزی دارید که اینگونه مواضع محکم می‌گیرید؟ بنده عرض می‌کنم که بله ما چیزی داریم که اگر آمریکا اقدامی کند شاخ آن را خواهیم شکست؛ اگر دشمن غلطی بکند با ضرباتی هولناک و دفاعی افتخارآمیز مواجه خواهد شد.

سرلشکر رضایی در خصوص شروط هفت گانه و تفاوت آن با تفاهم اسلام آباد پاسخ داد: در تفاهم اسلام آباد ابهاماتی بود که سبب تفسیر شده بود؛ همچون مدیریت تنگه هرمز و دریافت وجوه، که در شروط هفت گانه این ابهامات مرتفع شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفت‌و‌گو در حوزه هسته‌ای؛ پاسخ داد: ما عضو ان پی تی هستیم و بیست و دو حق داریم و اگر قرار بر گفت‌وگوی هسته‌ای باشد ما حقوق خود را طلب خواهیم کرد فلذا محکم برای احقاق حقوق ملت ایران ایستاده‌ایم و البته مسئله زمان را نیز مد نظر داریم. اکنون منتظر پاسخ آمریکایی‌ها هستیم؛ تنگه هرمز امکان بازگشایی ندارد مگر در صورت عمل به هفت شرط ایران.

سردار محسن رضایی ادامه داد: گروسی یک مزدور و خدمتکار رژیم صهیونیستی است؛ او تنها مدیر آژانسی است که می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران انحراف دارد، حال آنکه بیشترین بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است و عدم انحراف در برنامه هسته‌ای ایران اثبات شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نامه ونس؛ گفت: نامه را مطالعه کرده‌ام، اما هنوز پاسخی به آن نداده‌ام. لحن نامه کاملا تغییر کرده است و متفاوت از نامه پیشین ترامپ است و این یکی از نشانه‌های اقتدار و پیروزی ملت ایران است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی دربا ه تغییر دکترین هسته‌ای تصریح کرد: مطالبه مردمی درباره تغییر دکترین هسته‌ای وجود دارد؛ ملت ایران صاحبان اصلی کشور هستند و حق دارند مطالباتشان را مطرح کنند، اما هنوز هیچ تصمیم جدیدی در حاکمیت گرفته نشده است. ملت ایران می‌بینند که با وجود فعالیت صلح آمیز هسته‌ای دشمن تاسیسات هسته‌ای ما را بمباران و به کشور ما حمله کرده است فلذا این مطالبات شکل می‌گیرد که چرا باید این وضع ادامه پیدا کند.

سرلشکر محسن رضایی درباره ساختار حکومت و اداره کشور تشریح کرد: جنگ اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران قائل به شخص نیست و لحظه‌ای در کار اداره کشور خللی وارد نشده است و این نشان می‌دهد در چهل و هفت سال اخیر نهاد دولت-ملت کاملا در کشور مستقر شده است؛ بعلاوه اکنون همه مسئولان در همه قوا متحد و هم نظر هستند و ممکن است از نظرات کارشناسی تفاوت‌هایی باشد، اما در نهایت امروز بالاترین همصدایی پشت سر رهبر انقلاب وجود دارد و مردم عزیز ایران به دوگانه‌سازی‌ها و القای چندصدایی توجه نکنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ملاقات با رهبر معظم انقلاب؛ بیان داشت: ایشان با نهایت آگاهی حتی در جزئیات، به امور کشور مسلط و مقتدرانه مشغول اداره کشور هستند و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی رهنمود‌های خوبی فرمودند.

سرلشکر رضایی در پایان با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی کمتر از موشک‌ها قدرت آفرین نیستند؛ تاکید کرد: در جبهه اقتصاد و فرهنگ هم باید با اقتدار بجنگیم. اکنون در خارج از مرز‌ها تیز افکار عمومی جهان نسبت به ایران دچار تغییرات مثبت شده است.