ایستادگی ملت ایران رمز پیروزی در برابر متجاوزان است

جوان آنلاین: رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت سالروز عملیات ذوالفقاری و حماسه مردمی آبادان، با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و نیرو‌های مسلح در مقابله با تجاوز رژیم بعث عراق، تأکید کردند: همان ایمان، هوشیاری، فداکاری و ایستادگی که ملت ایران را در دفاع مقدس به پیروزی رساند، امروز نیز عامل ظفر ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم در برابر سلطه‌گری و تجاوز دشمنان خواهد بود.

متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

۹ آبان ماه، سالروز حماسۀ مردمی و عملیات سلحشورانۀ رزمندگان اسلام علیه متجاوزان بعثی و بیرون راندن آنان از جزیرۀ آبادان، تنها چهل روز پس از آغاز جنگ تحمیلی اوّل در سال ۱۳۵۹ است. این حماسۀ مهم که اوّلین ظفر ملّت ایران در دفاع مقدّس هشت‌ساله محسوب می‌شود و کمتر در موردش گفته شده است، به‌عنوان عملیات ذوالفقاری نامگذاری شده و درس‌های بسیاری در مقابله با دشمنان و متجاوزان به میهن اسلامی‌مان در همۀ زمان‌ها دارد. آن روز‌ها حاکم مستبدّی بر عراق فرمان می‌راند که نسبت صحیحی با عقاید و سنن ایشان برقرار نمی‌نمود و برخلاف مرام ملّت کریم عراق که بحق با مردم ایران نسبت برادری دارند، تصوّر می‌کرد با طرح بعضی شعار‌ها و ادعا‌های پوچ می‌تواند رابطۀ عمیق دو ملّت که پیشینه‌ای متّکی بر مکتب و مودّت نسبت به خاندان عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دارد را از هم بگسلد.

دشمن بعثی، آن روز‌ها نیز همچون دشمنِ امروز از شیوه‌های متداول تجاوز، اشغالگری، و محاصره استفاده کرد و راه مقابلۀ مؤثّر و پیروزی بر نقشۀ شوم او نیز هوشیاری مردم و نیرو‌های جان‌فدا و ایستادگی غیورمردانۀ آنها در کنار سلحشوری دلاوران ارتش و سپاه بود. آن روز، یک کارگر ساده و غیور ایرانی با فداکاری و ازجان‌گذشتگی، مردم را از نقشۀ شوم دشمن آگاه کرد و جمعی از نیرو‌های مردمی و اهالی مساجد آن منطقه، با ایمان و انگیزۀ الهی و حدّاقلّ امکانات و با هدایت امام جمعۀ مجاهد و فداکار آبادان، عالم عامل و شجاع، مرحوم آیت‌الله جمی رحمةالله علیه در میدان مبارزه حاضر شدند.

این حرکت مردمی، دشمن متجاوز و مسلّح به سلاح‌های پیشرفته را پشیمان کرد و دیری نگذشت که زنجیره‌ای از اقوام گوناگون ملّت ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برای دفاع از مرز‌های ایران اسلامی منسجم گردید تا آنگاه که کمتر از یک‌سال بعد، شکست حصر آبادان به لطف الهی و با فرمان امام امّت قدّس‌سرّه‌الشّریف محقّق شد؛ و امروز نیز همان هوشیاری و ایمان، همان انگیزه و اراده، همان فداکاری و جان‌فدایی، و همان غیرت و ایستادگی است که تحت عنایات حضرت حق جلّ‌وعلا و توجّهات سَرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف، یاری کنندۀ ملّت مظلوم و مقتدر ایران در مواجهه با سلطه‌گری، جنایت و تجاوز شیطان بزرگ، و رسیدن به ظفر در جنگ تحمیلی سوّم است؛ و ما النَّصر الا مِن عند الله العزیز الحکیم.

‌سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۹/آبان /۱۴۰۵